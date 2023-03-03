Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым на борту состыковался с МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом, прибыл на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.
"Стыковка подтверждена", - сообщается в Twitter SpaceX.
На борту корабля на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев. Полет россиянина Федяева проходит в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Изначально планировалось, что в рамках этих полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей. "Роскосмос" 1 марта сообщил, что программа расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин.
Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле в составе экипажа Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 вернется домой в скором времени.
Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж - в него входят американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.