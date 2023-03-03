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Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС - РИА Новости, 03.03.2023
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09:45 03.03.2023 (обновлено: 09:55 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/mks-1855533290.html
Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС
Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС - РИА Новости, 03.03.2023
Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС
Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом, прибыл на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:45
2023-03-03T09:55
космос - риа наука
наса
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом, прибыл на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.Принадлежащий компании SpaceX корабль Crew Dragon стартовал с Земли 2 марта. Его стыковка со станцией проходит в автономном режиме, касание корабля с МКС произошло в 9.40 мск."Стыковка подтверждена", - сообщается в Twitter SpaceX.На борту корабля на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев. Полет россиянина Федяева проходит в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Изначально планировалось, что в рамках этих полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей. "Роскосмос" 1 марта сообщил, что программа расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин.Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле в составе экипажа Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 вернется домой в скором времени.Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж - в него входят американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
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космос - риа наука, наса, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым на борту состыковался с МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом, прибыл на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.
Принадлежащий компании SpaceX корабль Crew Dragon стартовал с Земли 2 марта. Его стыковка со станцией проходит в автономном режиме, касание корабля с МКС произошло в 9.40 мск.
"Стыковка подтверждена", - сообщается в Twitter SpaceX.
На борту корабля на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев. Полет россиянина Федяева проходит в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Изначально планировалось, что в рамках этих полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей. "Роскосмос" 1 марта сообщил, что программа расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин.
Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле в составе экипажа Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 вернется домой в скором времени.
Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж - в него входят американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
МКС - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС
1 марта, 22:33
 
Космос - РИА НаукаНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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