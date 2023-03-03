https://ria.ru/20230303/mks-1855533290.html

Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС - РИА Новости, 03.03.2023

Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом, прибыл на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:45

2023-03-03T09:45

2023-03-03T09:55

космос - риа наука

наса

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом, прибыл на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.Принадлежащий компании SpaceX корабль Crew Dragon стартовал с Земли 2 марта. Его стыковка со станцией проходит в автономном режиме, касание корабля с МКС произошло в 9.40 мск."Стыковка подтверждена", - сообщается в Twitter SpaceX.На борту корабля на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев. Полет россиянина Федяева проходит в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Изначально планировалось, что в рамках этих полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей. "Роскосмос" 1 марта сообщил, что программа расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин.Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле в составе экипажа Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 вернется домой в скором времени.Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж - в него входят американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, наса, международная космическая станция (мкс)