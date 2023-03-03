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Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной - РИА Новости, 03.03.2023
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12:58 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/miny-1855600187.html
Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной
Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной - РИА Новости, 03.03.2023
Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной
Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:58
2023-03-03T12:58
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и северо-востоке страны, заявил в пятницу первый замглавы министерства Тарас Высоцкий. В минагрополитики ранее сообщили, что 2023 год может ознаменоваться сокращением на Украине посевных площадей на семь миллионов гектаров, что напрямую повлияет на сбор урожая. "Межведомственная правительственная рабочая группа утвердила план гуманитарного разминирования. Мы обратились к международным партнерам за помощью в предоставлении нам специального оборудования - самоходных машин для разминирования", - приводит слова Высоцкого издание УНН. По словам чиновника, власти планируют разминировать 30-40% площадей территорий на юге и северо-востоке страны не позднее середины мая, чтобы их засеять. Чиновник подчеркнул, что реализация посевной весенней кампании будет зависеть от темпа поступления соответствующего оборудования. Как заявил 14 февраля директор департамента аграрного развития минагрополитики Игорь Виштак, по предварительным прогнозам, посевные площади на Украине в 2023 году снизятся на 7 миллионов гектаров по сравнению с довоенным показателем в 29 миллионов гектаров.
https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html
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в мире, киев, украина, харьковская область, николаевская область, херсонская область
В мире, Киев, Украина, Харьковская область, Николаевская область, Херсонская область
Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной

Минагрополитики: Киев просит у Запада машины для разминирования, чтобы начать посевную

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТабличка "Осторожно - мины!" в поселке Зайцево Донецкой области
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Табличка "Осторожно - мины!" в поселке Зайцево Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и северо-востоке страны, заявил в пятницу первый замглавы министерства Тарас Высоцкий.
В минагрополитики ранее сообщили, что 2023 год может ознаменоваться сокращением на Украине посевных площадей на семь миллионов гектаров, что напрямую повлияет на сбор урожая.
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"Межведомственная правительственная рабочая группа утвердила план гуманитарного разминирования. Мы обратились к международным партнерам за помощью в предоставлении нам специального оборудования - самоходных машин для разминирования", - приводит слова Высоцкого издание УНН.
По словам чиновника, власти планируют разминировать 30-40% площадей территорий на юге и северо-востоке страны не позднее середины мая, чтобы их засеять. Чиновник подчеркнул, что реализация посевной весенней кампании будет зависеть от темпа поступления соответствующего оборудования.
«
"С точки зрения тех площадей, которые могут быть доступны для посевной, это только Николаевская, Херсонская и Харьковская области. Есть риск, что около полумиллиона гектаров может быть не засеяно как раз из-за проблем с разминированием", - уточнил чиновник.
Как заявил 14 февраля директор департамента аграрного развития минагрополитики Игорь Виштак, по предварительным прогнозам, посевные площади на Украине в 2023 году снизятся на 7 миллионов гектаров по сравнению с довоенным показателем в 29 миллионов гектаров.
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