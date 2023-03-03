https://ria.ru/20230303/miny-1855600187.html
Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной
Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной - РИА Новости, 03.03.2023
Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной
Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:58
2023-03-03T12:58
2023-03-03T12:58
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и северо-востоке страны, заявил в пятницу первый замглавы министерства Тарас Высоцкий. В минагрополитики ранее сообщили, что 2023 год может ознаменоваться сокращением на Украине посевных площадей на семь миллионов гектаров, что напрямую повлияет на сбор урожая. "Межведомственная правительственная рабочая группа утвердила план гуманитарного разминирования. Мы обратились к международным партнерам за помощью в предоставлении нам специального оборудования - самоходных машин для разминирования", - приводит слова Высоцкого издание УНН. По словам чиновника, власти планируют разминировать 30-40% площадей территорий на юге и северо-востоке страны не позднее середины мая, чтобы их засеять. Чиновник подчеркнул, что реализация посевной весенней кампании будет зависеть от темпа поступления соответствующего оборудования. Как заявил 14 февраля директор департамента аграрного развития минагрополитики Игорь Виштак, по предварительным прогнозам, посевные площади на Украине в 2023 году снизятся на 7 миллионов гектаров по сравнению с довоенным показателем в 29 миллионов гектаров.
https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html
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Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной
Минагрополитики: Киев просит у Запада машины для разминирования, чтобы начать посевную
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и северо-востоке страны, заявил в пятницу первый замглавы министерства Тарас Высоцкий.
В минагрополитики ранее сообщили, что 2023 год может ознаменоваться сокращением на Украине посевных площадей на семь миллионов гектаров, что напрямую повлияет на сбор урожая.
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"Межведомственная правительственная рабочая группа утвердила план гуманитарного разминирования. Мы обратились к международным партнерам за помощью в предоставлении нам специального оборудования - самоходных машин для разминирования", - приводит слова Высоцкого издание УНН.
По словам чиновника, власти планируют разминировать 30-40% площадей территорий на юге и северо-востоке страны не позднее середины мая, чтобы их засеять. Чиновник подчеркнул, что реализация посевной весенней кампании будет зависеть от темпа поступления соответствующего оборудования.
«
"С точки зрения тех площадей, которые могут быть доступны для посевной, это только Николаевская, Херсонская и Харьковская области
. Есть риск, что около полумиллиона гектаров может быть не засеяно как раз из-за проблем с разминированием", - уточнил чиновник.
Как заявил 14 февраля директор департамента аграрного развития минагрополитики Игорь Виштак, по предварительным прогнозам, посевные площади на Украине в 2023 году снизятся на 7 миллионов гектаров по сравнению с довоенным показателем в 29 миллионов гектаров.
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