https://ria.ru/20230303/miny-1855600187.html

Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной

Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной - РИА Новости, 03.03.2023

Киев попросил у Запада машины для разминирования ради начала посевной

Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:58

2023-03-03T12:58

2023-03-03T12:58

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить машины для разминирования посевных территорий на юге и северо-востоке страны, заявил в пятницу первый замглавы министерства Тарас Высоцкий. В минагрополитики ранее сообщили, что 2023 год может ознаменоваться сокращением на Украине посевных площадей на семь миллионов гектаров, что напрямую повлияет на сбор урожая. "Межведомственная правительственная рабочая группа утвердила план гуманитарного разминирования. Мы обратились к международным партнерам за помощью в предоставлении нам специального оборудования - самоходных машин для разминирования", - приводит слова Высоцкого издание УНН. По словам чиновника, власти планируют разминировать 30-40% площадей территорий на юге и северо-востоке страны не позднее середины мая, чтобы их засеять. Чиновник подчеркнул, что реализация посевной весенней кампании будет зависеть от темпа поступления соответствующего оборудования. Как заявил 14 февраля директор департамента аграрного развития минагрополитики Игорь Виштак, по предварительным прогнозам, посевные площади на Украине в 2023 году снизятся на 7 миллионов гектаров по сравнению с довоенным показателем в 29 миллионов гектаров.

https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html

https://ria.ru/20230301/khleb-1855191823.html

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