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Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран - РИА Новости, 03.03.2023
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00:31 03.03.2023 (обновлено: 11:51 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/mintorg-1855506014.html
Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран
Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран - РИА Новости, 03.03.2023
Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран
Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран, включая Россию и Китай, говорится в обнародованном документе ведомства. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T00:31
2023-03-03T11:51
сша
китай
россия
в мире
белоруссия
экономика
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран, включая Россию и Китай, говорится в обнародованном документе ведомства.Согласно данным министерства, в наибольшей степени ограничения затронули предприятия из КНР (28), Пакистана (4), и Мьянмы (3). Помимо этого, под рестрикциями оказались по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая, согласно открытым данным, осуществляет поставки электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.
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сша, китай, россия, в мире, белоруссия, экономика, министерство торговли сша
США, Китай, Россия, В мире, Белоруссия, Экономика, Министерство торговли США
Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран

Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран, в том числе 28 из КНР

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран, включая Россию и Китай, говорится в обнародованном документе ведомства.
Согласно данным министерства, в наибольшей степени ограничения затронули предприятия из КНР (28), Пакистана (4), и Мьянмы (3). Помимо этого, под рестрикциями оказались по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.
«

"В данном перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, <…> что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США", — уточнили в ведомстве.

Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая, согласно открытым данным, осуществляет поставки электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.
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