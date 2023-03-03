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Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран

Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран - РИА Новости, 03.03.2023

Минторг США внес в черный список 37 компаний из различных стран

Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран, включая Россию и Китай, говорится в обнародованном документе ведомства. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:31

2023-03-03T00:31

2023-03-03T11:51

сша

китай

россия

в мире

белоруссия

экономика

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран, включая Россию и Китай, говорится в обнародованном документе ведомства.Согласно данным министерства, в наибольшей степени ограничения затронули предприятия из КНР (28), Пакистана (4), и Мьянмы (3). Помимо этого, под рестрикциями оказались по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая, согласно открытым данным, осуществляет поставки электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.

https://ria.ru/20230302/alyuminiy-1855367480.html

сша

китай

россия

белоруссия

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сша, китай, россия, в мире, белоруссия, экономика, министерство торговли сша