https://ria.ru/20230303/metro-1855675276.html
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 03.03.2023
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график
Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:23
2023-03-03T16:23
2023-03-03T16:23
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении. Спустя чуть более 20 минут движение на Замоскворецкой линии вернулось в график.
https://ria.ru/20230303/obivka-1855511372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график
На зеленой ветке метро Москвы ввели в график движение, приостановленное из-за проверки