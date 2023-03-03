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Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 03.03.2023
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16:23 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/metro-1855675276.html
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 03.03.2023
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график
Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:23
2023-03-03T16:23
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении. Спустя чуть более 20 минут движение на Замоскворецкой линии вернулось в график.
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график

На зеленой ветке метро Москвы ввели в график движение, приостановленное из-за проверки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.
Спустя чуть более 20 минут движение на Замоскворецкой линии вернулось в график.
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