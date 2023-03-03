https://ria.ru/20230303/metro-1855675276.html

Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график

Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 03.03.2023

Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график

Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:23

2023-03-03T16:23

2023-03-03T16:23

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении. Спустя чуть более 20 минут движение на Замоскворецкой линии вернулось в график.

https://ria.ru/20230303/obivka-1855511372.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен