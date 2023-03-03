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В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки - РИА Новости, 03.03.2023
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08:48 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/metro-1855526609.html
В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки
В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки - РИА Новости, 03.03.2023
В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки
Движение поездов метро в Москве приостановлено от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за технической неисправности состава, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:48
2023-03-03T08:48
москва
происшествия
мосгортранс
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Движение поездов метро в Москве приостановлено от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за технической неисправности состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На станции метро "Беломорская" - техническая неисправность состава", - сказал он. По его словам, движение поездов в сторону центра от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" приостановлено. Запущены компенсационные маршруты "Мосгортранса".
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москва, происшествия, мосгортранс, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Мосгортранс, Московский метрополитен
В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки

В московском метро приостановили движение от станции "Ховрино" до "Речного вокзала"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в вагоне поезда московского метрополитена
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Движение поездов метро в Москве приостановлено от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за технической неисправности состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции метро "Беломорская" - техническая неисправность состава", - сказал он.
По его словам, движение поездов в сторону центра от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" приостановлено. Запущены компенсационные маршруты "Мосгортранса".
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