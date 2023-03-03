https://ria.ru/20230303/metro-1855526609.html

В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки

В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки - РИА Новости, 03.03.2023

В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки

Движение поездов метро в Москве приостановлено от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за технической неисправности состава, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:48

2023-03-03T08:48

2023-03-03T08:48

москва

происшествия

мосгортранс

московский метрополитен

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Движение поездов метро в Москве приостановлено от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за технической неисправности состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На станции метро "Беломорская" - техническая неисправность состава", - сказал он. По его словам, движение поездов в сторону центра от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" приостановлено. Запущены компенсационные маршруты "Мосгортранса".

https://ria.ru/20230303/obivka-1855511372.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мосгортранс, московский метрополитен