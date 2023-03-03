https://ria.ru/20230303/memorandum-1855519294.html

МИД: талибы заключили меморандум с компаниями России, Ирана и Пакистана

МИД: талибы заключили меморандум с компаниями России, Ирана и Пакистана - РИА Новости, 03.03.2023

МИД: талибы заключили меморандум с компаниями России, Ирана и Пакистана

Минпромторг Афганистана, представители российского бизнеса, инвесторов Ирана и специалистов из Пакистана заключили в начале февраля в Кабуле меморандум о... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T07:22

2023-03-03T07:22

2023-03-03T11:22

пакистан

иран

афганистан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минпромторг Афганистана, представители российского бизнеса, инвесторов Ирана и специалистов из Пакистана заключили в начале февраля в Кабуле меморандум о намерениях по инфраструктурным проектам с общей капитализацией в 1 миллиард долларов, который предполагает в том числе строительство угольной ТЭС, добычу полезных ископаемых и модернизацию газопровода в Герате, заявили РИА Новости в МИД России.В российском министерстве обратили внимание, что "информация относительно создания "торгового союза между Россией и Афганистаном на 1 миллиард долларов" основана на неточной публичной интерпретации соглашения, достигнутого афганскими властями с одной из российских частных компаний"."В соответствии с подписанным в Кабуле 5 февраля четырехсторонним - министерство промышленности и торговли Афганистана, группа иранских инвесторов, группа пакистанских специалистов и представители российского бизнеса, - меморандумом о намерениях по реализации ряда инфраструктурных проектов на территории Афганистана российский экономоператор "КЭР-Холдинг" планирует строительство в провинции Саманган угольной тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 200 МВт", - сказали в российском министерстве иностранных дел.В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230212/taliby-1851545564.html

https://ria.ru/20230208/plany-1850673337.html

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иран

афганистан

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пакистан, иран, афганистан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире