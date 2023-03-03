https://ria.ru/20230303/melitopol-1855757173.html
Мелитополь стал столицей Запорожской области
Мелитополь стал столицей Запорожской области - РИА Новости, 03.03.2023
Мелитополь стал столицей Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении территории региона на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T20:23
2023-03-03T20:23
2023-03-03T22:00
запорожская область
мелитополь
бердянск
евгений балицкий
политика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении территории региона на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, следует из документа на сайте администрации."Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар <...> Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — говорится в тексте.Этим же указом регион поделен на 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский. Границы всех районов, а также Бердянска и Энергодара определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года. Документ подписан 3 марта и вступил в силу после его официального опубликования.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать город Запорожье.
https://ria.ru/20230228/grivna-1854761134.html
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запорожская область, мелитополь, бердянск, евгений балицкий, политика, вооруженные силы украины
Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Евгений Балицкий, Политика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Мелитополь стал столицей Запорожской области
Врио главы Запорожской области Балицкий подписал указ о переносе столицы в Мелитополь