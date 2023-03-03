https://ria.ru/20230303/melitopol-1855757173.html

Мелитополь стал столицей Запорожской области

Мелитополь стал столицей Запорожской области - РИА Новости, 03.03.2023

Мелитополь стал столицей Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении территории региона на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T20:23

2023-03-03T20:23

2023-03-03T22:00

запорожская область

мелитополь

бердянск

евгений балицкий

политика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении территории региона на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, следует из документа на сайте администрации."Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар <...> Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — говорится в тексте.Этим же указом регион поделен на 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский. Границы всех районов, а также Бердянска и Энергодара определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года. Документ подписан 3 марта и вступил в силу после его официального опубликования.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать город Запорожье.

https://ria.ru/20230228/grivna-1854761134.html

запорожская область

мелитополь

бердянск

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запорожская область, мелитополь, бердянск, евгений балицкий, политика, вооруженные силы украины