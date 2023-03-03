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Матвиенко рассказала о законе об ограничении использования иностранных слов - РИА Новости, 03.03.2023
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07:52 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/matvienko-1855521210.html
Матвиенко рассказала о законе об ограничении использования иностранных слов
Матвиенко рассказала о законе об ограничении использования иностранных слов - РИА Новости, 03.03.2023
Матвиенко рассказала о законе об ограничении использования иностранных слов
Недавно принятый закон о регулировании употребления иностранных слов в русском языке сбалансирован и не приведёт к изоляции от всего мира, заявила спикер СФ... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:52
2023-03-03T07:52
политика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Недавно принятый закон о регулировании употребления иностранных слов в русском языке сбалансирован и не приведёт к изоляции от всего мира, заявила спикер СФ Валентина Матвиенков своём блоге на сайте СФ. "Закон (об ограничении использования иностранных слов - ред.), считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведёт к изоляции от остального мира. Все эти "страшилки" безосновательны", - написала она. Матвиенко подчеркнула, что этот закон вводит ограничения, устраняющие угрозу "деградации языка как носителя и хранителя нашего менталитета, ценностей и традиций". "Предотвращает тем самым превращение великого народа в сообщество людей, забывших о своих корнях, национальной гордости и национальном достоинстве", - заключила спикер СФ.
https://ria.ru/20230303/matvienko-1855519832.html
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политика, россия, валентина матвиенко
Политика, Россия, Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о законе об ограничении использования иностранных слов

Матвиенко: закон об ограничении использования иностранных слов не приведёт к изоляции

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Недавно принятый закон о регулировании употребления иностранных слов в русском языке сбалансирован и не приведёт к изоляции от всего мира, заявила спикер СФ Валентина Матвиенков своём блоге на сайте СФ.
"Закон (об ограничении использования иностранных слов - ред.), считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведёт к изоляции от остального мира. Все эти "страшилки" безосновательны", - написала она.
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Матвиенко подчеркнула, что этот закон вводит ограничения, устраняющие угрозу "деградации языка как носителя и хранителя нашего менталитета, ценностей и традиций". "Предотвращает тем самым превращение великого народа в сообщество людей, забывших о своих корнях, национальной гордости и национальном достоинстве", - заключила спикер СФ.
 
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