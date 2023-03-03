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Матвиенко рассказала о пропагандистской войне против России - РИА Новости, 03.03.2023
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07:32 03.03.2023 (обновлено: 10:14 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/matvienko-1855519832.html
Матвиенко рассказала о пропагандистской войне против России
Матвиенко рассказала о пропагандистской войне против России - РИА Новости, 03.03.2023
Матвиенко рассказала о пропагандистской войне против России
Запад всё ожесточеннее ведет пропагандистскую войну, заявила спикер Совета Федерации (CФ) Валентина Матвиенков своём блоге на сайте СФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:32
2023-03-03T10:14
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад всё ожесточеннее ведет пропагандистскую войну, заявила спикер Совета Федерации (CФ) Валентина Матвиенков своём блоге на сайте СФ. "...Нельзя упускать из вида, что информационная, пропагандистская, психологическая война против нашей страны, развязанная Западом, становится всё более изощрённой и ожесточённой", - написала она. Матвиенко отметила, что противник не считается с правовыми нормами и моральными запретами, а также не останавливается ни перед чем, "включая манипулирование детьми, подростками". "Это путь разрушения личности, зомбирования человека", - подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента. Парламентарий также добавила, что игнорировать это недопустимо, но, по её мнению, вставать на тот же путь нельзя, так как он "бесчеловечен". "Однако, считаю, давно назрела и ощущается всё более остро потребность создания в нашей стране мощной, эффективной системы продвижения, донесения до юного поколения наших ценностей, наших смыслов современным языком, в востребованных форматах", - заключила Матвиенко.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко рассказала о пропагандистской войне против России

Матвиенко: информационная война Запада против России становится изощреннее

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад всё ожесточеннее ведет пропагандистскую войну, заявила спикер Совета Федерации (CФ) Валентина Матвиенков своём блоге на сайте СФ.
"...Нельзя упускать из вида, что информационная, пропагандистская, психологическая война против нашей страны, развязанная Западом, становится всё более изощрённой и ожесточённой", - написала она.
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Матвиенко отметила, что противник не считается с правовыми нормами и моральными запретами, а также не останавливается ни перед чем, "включая манипулирование детьми, подростками". "Это путь разрушения личности, зомбирования человека", - подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента. Парламентарий также добавила, что игнорировать это недопустимо, но, по её мнению, вставать на тот же путь нельзя, так как он "бесчеловечен". "Однако, считаю, давно назрела и ощущается всё более остро потребность создания в нашей стране мощной, эффективной системы продвижения, донесения до юного поколения наших ценностей, наших смыслов современным языком, в востребованных форматах", - заключила Матвиенко.
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
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