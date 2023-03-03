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СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек - РИА Новости, 03.03.2023
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17:17 03.03.2023 (обновлено: 17:29 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/malchik-1855701917.html
СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек
СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек - РИА Новости, 03.03.2023
СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего Федора, который проявил героизм и самоотверженность во... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:17
2023-03-03T17:29
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
александр бастрыкин
климовский район
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего Федора, который проявил героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области.Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, она обстреляла два автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Раненному в лопатку ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован."По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награжден 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.По факту нападения на два брянских села СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html
брянская область
россия
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брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, александр бастрыкин, климовский район
Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Климовский район
СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек

СК наградил десятилетнего Федора из Брянской области медалью "Доблесть и отвага"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего Федора, который проявил героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области.
Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, она обстреляла два автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Раненному в лопатку ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован.
"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награжден 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По факту нападения на два брянских села СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
Брянск - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика
Вчера, 15:38
 
Брянская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинКлимовский район
 
 
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