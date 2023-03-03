https://ria.ru/20230303/malchik-1855701917.html

СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек

СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек - РИА Новости, 03.03.2023

СК наградил ведомственной медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего Федора, который проявил героизм и самоотверженность во... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:17

2023-03-03T17:17

2023-03-03T17:29

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

александр бастрыкин

климовский район

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего Федора, который проявил героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области.Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, она обстреляла два автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Раненному в лопатку ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован."По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награжден 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.По факту нападения на два брянских села СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.

https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html

брянская область

россия

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, александр бастрыкин, климовский район