https://ria.ru/20230303/malchik-1855632184.html

Губернатор рассказал о мальчике, раненном диверсантами в Брянской области

Губернатор рассказал о мальчике, раненном диверсантами в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023

Губернатор рассказал о мальчике, раненном диверсантами в Брянской области

Оба старших брата мальчика, раненного украинскими диверсантами в Брянской области, участвуют в СВО, младший берет с них пример, сообщил в пятницу губернатор... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:33

2023-03-03T14:33

2023-03-03T15:20

общество

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

украина

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БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Оба старших брата мальчика, раненного украинскими диверсантами в Брянской области, участвуют в СВО, младший берет с них пример, сообщил в пятницу губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением."Навестил в больнице нашего героя Федора, который, несмотря на такой юный возраст, повел себя как настоящий мужчина, настоящий боец! Так он воспитан, и оба его старших брата сегодня защищают нашу страну, участвуя в специальной военной операции, а младший во всем берет с них пример", - написал Богомаз.Губернатор навестил ребенка в больнице вместе с его мамой. По его словам, брянские врачи провели "уникальную многочасовую операцию" по извлечению пули. Федор уже переведен из реанимации в обычную палату, "держится мужественно и сам старается приободрить свою маму".Региональные власти готовят документы на награждение мальчика медалью "За отвагу". Его подвиг заметили и на федеральном уровне: как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин и "все в Кремле" "восхищены этим геройством". По его словам, поступок ребенка будет отмечен."Есть же у кого учиться, все-таки два сына. Так всегда, везде, всегда сестренку свою защищал, в помощи никогда никому не отказывал. Если в другой раз приболею, плохо, он всегда со мной рядом. Когда забрали двух сыновей, он у меня главный защитник дома", - рассказала мама Федора Рохатхон Темирова в эфире телеканала "Россия 1".Она добавила, что насчет своих детей уверена на сто процентов, они "боевые ребята". Старшие братья Федора сейчас проходят службу в зоне спецоперации. У мальчика есть еще младшие сестры.Сестра мальчика Эльзара Ковалева рассказала, как удалось спастись Федору и девочкам, которые были с ним."Он сказал, что сначала они спрятались, ну, не лес там, по полю, а потом уже выбежали на дорогу, сначала остановили трактор, они не взяли их. А потом Федя уже остановил машину", - рассказала Ковалева в эфире телеканала "Россия 1".По словам мальчика, в машине было двое мужчин, они забрали детей и довезли.

https://ria.ru/20230303/oruzhie-1855607429.html

https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

брянская область

украина

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Слезы и объятия: мама навестила раненного при нападении под Брянском сына Слезы и объятия: мама навестила раненного при нападении под Брянском сына 2023-03-03T14:33 true PT0M54S

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Ольга Фомченкова

общество, брянская область, александр богомаз, украина