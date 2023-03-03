Рейтинг@Mail.ru
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/makron-1855706992.html
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 03.03.2023
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:28
2023-03-03T17:28
в мире
цар
банги
эммануэль макрон
киншаса (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850860335_0:170:2957:1833_1920x0_80_0_0_f9c248f3b9fd8898403792aa451fb6b4.jpg
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Макрон провел переговоры со своим центральноафриканским коллегой на полях саммита One Forest в Габоне", - сообщило СМИ. В 2022 году Париж завершил вывод своего военного контингента из ЦАР. Последние 47 французских военных в декабре покинули страну. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Президент Франции находится с пятидневным визитом в Африке. Он посетил Габон и Анголу, и затем направится в Конго и ДРК. Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте. Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу сотни человек собрались в столице Центральноафриканской республики городе Банги протестуя против попыток Запада вмешаться во внутренние дела страны и его требований прекратить сотрудничество с РФ. Накануне в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе также прошел митинг против визита Макрона в страну.
https://ria.ru/20230203/tsar-1849413638.html
https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html
цар
банги
киншаса (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850860335_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1d7665a402dc27c5d17dc6d6d45bd8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, банги, эммануэль макрон, киншаса (город), россия
В мире, ЦАР, Банги, Эммануэль Макрон, Киншаса (город), Россия
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР

Макрон провел переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой в Габоне

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон провел переговоры со своим центральноафриканским коллегой на полях саммита One Forest в Габоне", - сообщило СМИ.
Российский инструктор - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России
3 февраля, 07:18
В 2022 году Париж завершил вывод своего военного контингента из ЦАР. Последние 47 французских военных в декабре покинули страну. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
Президент Франции находится с пятидневным визитом в Африке. Он посетил Габон и Анголу, и затем направится в Конго и ДРК. Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу сотни человек собрались в столице Центральноафриканской республики городе Банги протестуя против попыток Запада вмешаться во внутренние дела страны и его требований прекратить сотрудничество с РФ. Накануне в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе также прошел митинг против визита Макрона в страну.
Митинг в ЦАР против требований Запада прекратить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией
Вчера, 12:18
 
В миреЦАРБангиЭммануэль МакронКиншаса (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала