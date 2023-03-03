https://ria.ru/20230303/makron-1855706992.html
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 03.03.2023
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:28
2023-03-03T17:28
2023-03-03T17:28
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Макрон провел переговоры со своим центральноафриканским коллегой на полях саммита One Forest в Габоне", - сообщило СМИ. В 2022 году Париж завершил вывод своего военного контингента из ЦАР. Последние 47 французских военных в декабре покинули страну. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Президент Франции находится с пятидневным визитом в Африке. Он посетил Габон и Анголу, и затем направится в Конго и ДРК. Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте. Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу сотни человек собрались в столице Центральноафриканской республики городе Банги протестуя против попыток Запада вмешаться во внутренние дела страны и его требований прекратить сотрудничество с РФ. Накануне в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе также прошел митинг против визита Макрона в страну.
https://ria.ru/20230203/tsar-1849413638.html
https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, банги, эммануэль макрон, киншаса (город), россия
В мире, ЦАР, Банги, Эммануэль Макрон, Киншаса (город), Россия
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР
Макрон провел переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой в Габоне
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон провел переговоры со своим центральноафриканским коллегой на полях саммита One Forest в Габоне", - сообщило СМИ.
ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России
В 2022 году Париж завершил вывод своего военного контингента из ЦАР. Последние 47 французских военных в декабре покинули страну. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
Президент Франции находится с пятидневным визитом в Африке. Он посетил Габон и Анголу, и затем направится в Конго и ДРК. Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу сотни человек собрались в столице Центральноафриканской республики городе Банги
протестуя против попыток Запада вмешаться во внутренние дела страны и его требований прекратить сотрудничество с РФ
. Накануне в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе
также прошел митинг против визита Макрона в страну.
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией