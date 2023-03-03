https://ria.ru/20230303/makron-1855706992.html

Макрон провел переговоры с президентом ЦАР

Макрон провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 03.03.2023

Макрон провел переговоры с президентом ЦАР

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:28

2023-03-03T17:28

2023-03-03T17:28

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банги

эммануэль макрон

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россия

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера провели переговоры на полях саммита по защите экваториальных лесов в Габоне, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Макрон провел переговоры со своим центральноафриканским коллегой на полях саммита One Forest в Габоне", - сообщило СМИ. В 2022 году Париж завершил вывод своего военного контингента из ЦАР. Последние 47 французских военных в декабре покинули страну. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Президент Франции находится с пятидневным визитом в Африке. Он посетил Габон и Анголу, и затем направится в Конго и ДРК. Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте. Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу сотни человек собрались в столице Центральноафриканской республики городе Банги протестуя против попыток Запада вмешаться во внутренние дела страны и его требований прекратить сотрудничество с РФ. Накануне в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе также прошел митинг против визита Макрона в страну.

https://ria.ru/20230203/tsar-1849413638.html

https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html

цар

банги

киншаса (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, банги, эммануэль макрон, киншаса (город), россия