https://ria.ru/20230303/lyubechane-1855655393.html
Корреспонденты рассказали об обстановке в селе Любечане после атаки ДРГ
Корреспонденты рассказали об обстановке в селе Любечане после атаки ДРГ - РИА Новости, 03.03.2023
Корреспонденты рассказали об обстановке в селе Любечане после атаки ДРГ
Обстановка в селе Любечане Брянской области, куда накануне проникали украинские диверсанты, спокойная, на улицах немноголюдно, передают корреспонденты РИА... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:42
2023-03-03T15:42
2023-03-03T16:10
происшествия
брянская область
климовский район
украина
александр богомаз
россия
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ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Обстановка в селе Любечане Брянской области, куда накануне проникали украинские диверсанты, спокойная, на улицах немноголюдно, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. В селе работают силовики, опрашивают местных жителей. В целом в населенном пункте тихо, сельчан на улицах немного - в основном это пожилые люди. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
брянская область
климовский район
украина
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Обстановка в брянском селе Любечане после атаки украинских диверсантов
Обстановка в селе Любечане Брянской области, куда накануне проникали украинские диверсанты, спокойная, на улицах немноголюдно, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. В селе работают силовики, опрашивают местных жителей. В целом в населенном пункте тихо, сельчан на улицах немного – в основном это пожилые люди.
2023-03-03T15:42
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PT0M55S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, климовский район, украина, александр богомаз, россия
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Украина, Александр Богомаз, Россия
Корреспонденты рассказали об обстановке в селе Любечане после атаки ДРГ
Обстановка в селе Любечане после атаки украинской ДРГ спокойная, на улицах мало людей