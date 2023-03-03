https://ria.ru/20230303/lyubechane-1855655393.html

Корреспонденты рассказали об обстановке в селе Любечане после атаки ДРГ

Корреспонденты рассказали об обстановке в селе Любечане после атаки ДРГ - РИА Новости, 03.03.2023

Корреспонденты рассказали об обстановке в селе Любечане после атаки ДРГ

Обстановка в селе Любечане Брянской области, куда накануне проникали украинские диверсанты, спокойная, на улицах немноголюдно, передают корреспонденты РИА... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:42

2023-03-03T15:42

2023-03-03T16:10

происшествия

брянская область

климовский район

украина

александр богомаз

россия

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ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Обстановка в селе Любечане Брянской области, куда накануне проникали украинские диверсанты, спокойная, на улицах немноголюдно, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. В селе работают силовики, опрашивают местных жителей. В целом в населенном пункте тихо, сельчан на улицах немного - в основном это пожилые люди. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

брянская область

климовский район

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в брянском селе Любечане после атаки украинских диверсантов Обстановка в селе Любечане Брянской области, куда накануне проникали украинские диверсанты, спокойная, на улицах немноголюдно, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. В селе работают силовики, опрашивают местных жителей. В целом в населенном пункте тихо, сельчан на улицах немного – в основном это пожилые люди. 2023-03-03T15:42 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянская область, климовский район, украина, александр богомаз, россия