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"Левая партия" Германии раскритиковала военную риторику правительства - РИА Новости, 03.03.2023
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01:17 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/levye-1855508335.html
"Левая партия" Германии раскритиковала военную риторику правительства
"Левая партия" Германии раскритиковала военную риторику правительства - РИА Новости, 03.03.2023
"Левая партия" Германии раскритиковала военную риторику правительства
Лидер парламентской группы Левой партии в бундестаге Дитмар Бартш раскритиковал военную риторику правительства ФРГ и призвал к европейской мирной инициативе. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:17
2023-03-03T01:17
в мире
германия
украина
россия
дитмар бартш
олаф шольц
анналена бербок
левая (партия)
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Лидер парламентской группы Левой партии в бундестаге Дитмар Бартш раскритиковал военную риторику правительства ФРГ и призвал к европейской мирной инициативе. "Тот, кто хочет завершить войну, тот не является болтуном о мире, он также не является Путинферштеером (нем. Putinversteher - тот, кто понимает Путина). Тот, кто требует переговоров о перемирии, тот желает положить конец смертям и страданиям на Украине и тот желает предотвратить ядерную эскалацию", - заявил депутат, выступая в бундестаге в четверг после канцлера ФРГ Олафа Шольца. По словам Бартша, отсутствие возможности выражения различных мнений наносит урон демократии Германии. Он пояснил, что того, кто выступает против поставок танков на Украину и требует дипломатического решения конфликта на Украине, сразу называют другом России. Он также процитировал главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая заявила, что оружие Германии "помогает спасать жизни людей". "Я желаю всем нам немного больше вдумчивости… В настоящий момент мы видим противоположное: дискуссии о танковой коалиции, требования о сотнях миллиардов для бундесвера", - добавил депутат. Он также указал на то, что многие страны воздержались от поставок танков Leopard Украине, несмотря на свои требования к Германии о таких поставках. "Франция, например, не отправила ни единого (танка). Что, (президент страны Эммануель) Макрон является Путинферштеером или болтуном о мире? А о Турции и Греции даже не стоит говорить, которые, несмотря на то что располагают большинством танков Leopard, также ни одного не отправили", - отметил Бартш. Он также заявил, обращаясь к Шольцу, что готов поспорить - так же, как это сделал замглавы МИД Украины Андрей Мельник - что Германия направит Украине и истребители. При этом Бартш добавил, что очень хотел бы проиграть этот спор. Ранее Шольц, выступая в четверг в бундестаге заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе, Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов. Он также добавил, что "год рубежа новых времён", отсчет которого, по его мнению, начался с начала конфликта на Украине, это и год трансатлантического партнёрства. Речь канцлера была анонсирована под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины". Ранее канцлер также заявлял, что Россия должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине.
https://ria.ru/20230302/opros-1855487506.html
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в мире, германия, украина, россия, дитмар бартш, олаф шольц, анналена бербок, левая (партия)
В мире, Германия, Украина, Россия, Дитмар Бартш, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Левая (партия)
"Левая партия" Германии раскритиковала военную риторику правительства

Глава партии "Левые" Бартш раскритиковал военную риторику правительства ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Лидер парламентской группы Левой партии в бундестаге Дитмар Бартш раскритиковал военную риторику правительства ФРГ и призвал к европейской мирной инициативе.
"Тот, кто хочет завершить войну, тот не является болтуном о мире, он также не является Путинферштеером (нем. Putinversteher - тот, кто понимает Путина). Тот, кто требует переговоров о перемирии, тот желает положить конец смертям и страданиям на Украине и тот желает предотвратить ядерную эскалацию", - заявил депутат, выступая в бундестаге в четверг после канцлера ФРГ Олафа Шольца.
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По словам Бартша, отсутствие возможности выражения различных мнений наносит урон демократии Германии. Он пояснил, что того, кто выступает против поставок танков на Украину и требует дипломатического решения конфликта на Украине, сразу называют другом России.
Он также процитировал главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая заявила, что оружие Германии "помогает спасать жизни людей". "Я желаю всем нам немного больше вдумчивости… В настоящий момент мы видим противоположное: дискуссии о танковой коалиции, требования о сотнях миллиардов для бундесвера", - добавил депутат. Он также указал на то, что многие страны воздержались от поставок танков Leopard Украине, несмотря на свои требования к Германии о таких поставках.
"Франция, например, не отправила ни единого (танка). Что, (президент страны Эммануель) Макрон является Путинферштеером или болтуном о мире? А о Турции и Греции даже не стоит говорить, которые, несмотря на то что располагают большинством танков Leopard, также ни одного не отправили", - отметил Бартш. Он также заявил, обращаясь к Шольцу, что готов поспорить - так же, как это сделал замглавы МИД Украины Андрей Мельник - что Германия направит Украине и истребители. При этом Бартш добавил, что очень хотел бы проиграть этот спор.
«
"Нам нужна европейская мирная инициатива. Сейчас", - призвал Бартш.
Ранее Шольц, выступая в четверг в бундестаге заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе, Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов. Он также добавил, что "год рубежа новых времён", отсчет которого, по его мнению, начался с начала конфликта на Украине, это и год трансатлантического партнёрства. Речь канцлера была анонсирована под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины". Ранее канцлер также заявлял, что Россия должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине.
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В миреГерманияУкраинаРоссияДитмар БартшОлаф ШольцАнналена БербокЛевая (партия)
 
 
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