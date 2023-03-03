https://ria.ru/20230303/leopard-1855623641.html

Минобороны ФРГ подтвердило, что направило запрос Берну на покупку Leopard 2

Минобороны ФРГ подтвердило, что направило запрос Берну на покупку Leopard 2 - РИА Новости, 03.03.2023

Минобороны ФРГ подтвердило, что направило запрос Берну на покупку Leopard 2

Минобороны Германии подтвердило, что Швейцарии был направлен запрос на покупку танков Leopard 2, они не будут предназначены для Украины, заявил журналистам... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:05

2023-03-03T14:05

2023-03-03T14:24

швейцария

украина

германия

в мире

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Минобороны Германии подтвердило, что Швейцарии был направлен запрос на покупку танков Leopard 2, они не будут предназначены для Украины, заявил журналистам представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц."Повторю то, что уже подтвердила Швейцария - ей было направлено письмо", - сказал представитель Минобороны, отвечая на просьбу подтвердить наличие такой заявки.При этом Коллатц добавил, что техника не будет предназначена для Украины. По его словам, бундесвер стремится улучшить свои запасы.Пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт заявил РИА Новости в пятницу, что Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2.Ранее СМИ сообщили, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве швейцарской армии, пообещав не отправлять их Киеву.Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении.Комиссия сената Швейцарии в феврале сочла, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230224/leopard-1854207328.html

https://ria.ru/20230224/tanki-1854141659.html

швейцария

украина

германия

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швейцария, украина, германия, в мире, сергей лавров, дмитрий песков, нато