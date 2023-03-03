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В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко - РИА Новости, 03.03.2023
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08:33 03.03.2023 (обновлено: 11:05 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/lekarstva-1855525352.html
В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко
В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко - РИА Новости, 03.03.2023
В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко
Дефицита лекарств в российских аптеках не наблюдается, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:33
2023-03-03T11:05
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ДУШАНБЕ, 3 мар — РИА Новости. Дефицита лекарств в российских аптеках не наблюдается, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Какой дефицит? Нет никакого дефицита", — так он ответил на вопрос о доступности препаратов. По словам Мурашко, кратковременные логистические сложности, создавшие проблемы со своевременной поставкой медикаментов, уже преодолены."Адаптировались цепочки (поставок. — Прим. ред.). К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", — добавил министр. В начале февраля СМИ писали о том, что из аптек исчезли некоторые препараты, в том числе "Бисептол" и "Панадол". В Минздраве тогда отметили, что ситуация с производством и поставками лекарств стабильна, а перебои с конкретными торговыми наименованиями, как правило, носят кратковременный характер.Мурашко, со своей стороны, заявил, что перед каждым сезонным подъемом заболеваемости создаются запасы лекарств не менее чем на четыре месяца, но требуется разработать и дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада.
https://ria.ru/20230225/lekarstva-1854266036.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: никакого дефицита лекарств в российских аптеках нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетительница в аптеке
Посетительница в аптеке - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетительница в аптеке. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 3 мар — РИА Новости. Дефицита лекарств в российских аптеках не наблюдается, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", — так он ответил на вопрос о доступности препаратов.
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств
25 февраля, 13:31
По словам Мурашко, кратковременные логистические сложности, создавшие проблемы со своевременной поставкой медикаментов, уже преодолены.
"Адаптировались цепочки (поставок. — Прим. ред.). К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", — добавил министр.
В начале февраля СМИ писали о том, что из аптек исчезли некоторые препараты, в том числе "Бисептол" и "Панадол". В Минздраве тогда отметили, что ситуация с производством и поставками лекарств стабильна, а перебои с конкретными торговыми наименованиями, как правило, носят кратковременный характер.
Мурашко, со своей стороны, заявил, что перед каждым сезонным подъемом заболеваемости создаются запасы лекарств не менее чем на четыре месяца, но требуется разработать и дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада.
Производство лекарств на фармацевтическом предприятии «Оболенское - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной
9 февраля, 11:45
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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