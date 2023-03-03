https://ria.ru/20230303/lekarstva-1855525352.html

В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко

В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко - РИА Новости, 03.03.2023

В российских аптеках нет дефицита лекарств, заявил Мурашко

Дефицита лекарств в российских аптеках не наблюдается, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:33

2023-03-03T08:33

2023-03-03T11:05

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ДУШАНБЕ, 3 мар — РИА Новости. Дефицита лекарств в российских аптеках не наблюдается, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Какой дефицит? Нет никакого дефицита", — так он ответил на вопрос о доступности препаратов. По словам Мурашко, кратковременные логистические сложности, создавшие проблемы со своевременной поставкой медикаментов, уже преодолены."Адаптировались цепочки (поставок. — Прим. ред.). К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", — добавил министр. В начале февраля СМИ писали о том, что из аптек исчезли некоторые препараты, в том числе "Бисептол" и "Панадол". В Минздраве тогда отметили, что ситуация с производством и поставками лекарств стабильна, а перебои с конкретными торговыми наименованиями, как правило, носят кратковременный характер.Мурашко, со своей стороны, заявил, что перед каждым сезонным подъемом заболеваемости создаются запасы лекарств не менее чем на четыре месяца, но требуется разработать и дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада.

https://ria.ru/20230225/lekarstva-1854266036.html

https://ria.ru/20230209/lekarstva-1850779394.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)