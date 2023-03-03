https://ria.ru/20230303/kusturitsa-1855713277.html

Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию

Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию - РИА Новости, 03.03.2023

Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова пригласила режиссера Эмира Кустурицу на лечение в Россию, сообщила вице-президент... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:36

2023-03-03T17:36

2023-03-03T17:37

культура

фестиваль "дух огня"

эмир кустурица

наталья комарова

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова пригласила режиссера Эмира Кустурицу на лечение в Россию, сообщила вице-президент международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" Мария Зверева. Ранее Эмир Кустурица сообщил РИА Новости о том, что сломал ногу в Сербии. "У него сложная операция, очень неудачный перелом, губернатор предложила оказать ему медицинскую помощь - возможно, он прилетит просто лечиться. Просто он там в не очень хороших условиях", - рассказала Зверева на пресс-брифинге в пятницу. В среду, 1 марта, режиссер сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона. С 2022 года президентом фестиваля является режиссер Эмир Кустурица.

https://ria.ru/20230301/kusturitsa-1855220191.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

фестиваль "дух огня", эмир кустурица, наталья комарова, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ