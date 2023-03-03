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Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию - РИА Новости, 03.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:36 03.03.2023 (обновлено: 17:37 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/kusturitsa-1855713277.html
Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию
Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию - РИА Новости, 03.03.2023
Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова пригласила режиссера Эмира Кустурицу на лечение в Россию, сообщила вице-президент... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:36
2023-03-03T17:37
культура
фестиваль "дух огня"
эмир кустурица
наталья комарова
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова пригласила режиссера Эмира Кустурицу на лечение в Россию, сообщила вице-президент международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" Мария Зверева. Ранее Эмир Кустурица сообщил РИА Новости о том, что сломал ногу в Сербии. "У него сложная операция, очень неудачный перелом, губернатор предложила оказать ему медицинскую помощь - возможно, он прилетит просто лечиться. Просто он там в не очень хороших условиях", - рассказала Зверева на пресс-брифинге в пятницу. В среду, 1 марта, режиссер сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона. С 2022 года президентом фестиваля является режиссер Эмир Кустурица.
https://ria.ru/20230301/kusturitsa-1855220191.html
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фестиваль "дух огня", эмир кустурица, наталья комарова, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ
Культура, Фестиваль "Дух огня", Эмир Кустурица, Наталья Комарова, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ
Губернатор Югры пригласила Кустурицу лечиться в Россию

Губернатор Югры Комарова пригласила сербского режиссера Эмира Кустурицу лечиться в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова пригласила режиссера Эмира Кустурицу на лечение в Россию, сообщила вице-президент международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" Мария Зверева.
Ранее Эмир Кустурица сообщил РИА Новости о том, что сломал ногу в Сербии.
"У него сложная операция, очень неудачный перелом, губернатор предложила оказать ему медицинскую помощь - возможно, он прилетит просто лечиться. Просто он там в не очень хороших условиях", - рассказала Зверева на пресс-брифинге в пятницу.
В среду, 1 марта, режиссер сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.
Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона. С 2022 года президентом фестиваля является режиссер Эмир Кустурица.
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Кустурица попал в больницу с переломом ноги
1 марта, 20:27
 
КультураФестиваль "Дух огня"Эмир КустурицаНаталья КомароваХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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