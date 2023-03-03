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В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней

В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней - РИА Новости, 03.03.2023

В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней

Сход селевых потоков и оползней ожидается на этой неделе в Краснодарском крае из-за сильного переувлажнения почвы и прогнозируемых осадков, предупреждает... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T02:57

2023-03-03T02:57

2023-03-03T03:22

краснодарский край

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сход селевых потоков и оползней ожидается на этой неделе в Краснодарском крае из-за сильного переувлажнения почвы и прогнозируемых осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что на реках Кубани прошли снегодождевые паводки, что привело к поднятию уровней воды до четырех метров. "Аналогичные риски прогнозируются в горных районах Северо-Кавказского федерального округа", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230222/gochs-1853585906.html

краснодарский край

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краснодарский край, внии гочс, происшествия