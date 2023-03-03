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В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней - РИА Новости, 03.03.2023
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02:57 03.03.2023 (обновлено: 03:22 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/kuban-1855512488.html
В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней
В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней - РИА Новости, 03.03.2023
В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней
Сход селевых потоков и оползней ожидается на этой неделе в Краснодарском крае из-за сильного переувлажнения почвы и прогнозируемых осадков, предупреждает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:57
2023-03-03T03:22
краснодарский край
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сход селевых потоков и оползней ожидается на этой неделе в Краснодарском крае из-за сильного переувлажнения почвы и прогнозируемых осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что на реках Кубани прошли снегодождевые паводки, что привело к поднятию уровней воды до четырех метров. "Аналогичные риски прогнозируются в горных районах Северо-Кавказского федерального округа", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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краснодарский край, внии гочс, происшествия
Краснодарский край, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В Краснодарском крае ожидают сход селевых потоков и оползней

ВНИИ ГОЧС: Кубани может грозить сход селевых потоков и оползней из-за осадков

© РИА Новости / Ильдар Сатдинов | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Ильдар Сатдинов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сход селевых потоков и оползней ожидается на этой неделе в Краснодарском крае из-за сильного переувлажнения почвы и прогнозируемых осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В крае из-за сильного переувлажнения почвы и прогнозируемых осадков повышается вероятность схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что на реках Кубани прошли снегодождевые паводки, что привело к поднятию уровней воды до четырех метров.
"Аналогичные риски прогнозируются в горных районах Северо-Кавказского федерального округа", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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