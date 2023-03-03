https://ria.ru/20230303/krym-1855628576.html
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.03.2023
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России
Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:19
2023-03-03T14:19
2023-03-03T14:33
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов."Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", - говорится в сообщении МИД РФ.Там напомнили, что на днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины"."Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России
МИД России заявил, что Украина продолжает планировать захват Крыма и удары по нему