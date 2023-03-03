https://ria.ru/20230303/krym-1855628576.html

Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России

Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.03.2023

Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России

Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:19

2023-03-03T14:19

2023-03-03T14:33

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов."Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", - говорится в сообщении МИД РФ.Там напомнили, что на днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины"."Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам", - заключили в МИД России.

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр