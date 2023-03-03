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Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 03.03.2023 (обновлено: 14:33 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/krym-1855628576.html
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.03.2023
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России
Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:19
2023-03-03T14:33
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов."Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", - говорится в сообщении МИД РФ.Там напомнили, что на днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины"."Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html
россия
украина
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россия, безопасность, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России

МИД России заявил, что Украина продолжает планировать захват Крыма и удары по нему

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов.
"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", - говорится в сообщении МИД РФ.
Там напомнили, что на днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины".
"Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам", - заключили в МИД России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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