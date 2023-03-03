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В России за сутки госпитализировали 1546 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1546 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1546 пациентов с COVID-19
Более 14,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:22
2023-03-03T11:22
2023-03-03T11:22
общество
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 14,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1546 человек, на 12,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 26 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах. "Выздоровели за сутки 11 512 человек, или на 17,4% меньше в сравнении с 2 марта 2023 года. Выявлено 14 516 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Россия, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1546 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 14 516 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек