https://ria.ru/20230303/koronavirus-1855558407.html

В России за сутки госпитализировали 1546 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1546 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1546 пациентов с COVID-19

Более 14,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:22

2023-03-03T11:22

2023-03-03T11:22

общество

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 14,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1546 человек, на 12,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 26 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах. "Выздоровели за сутки 11 512 человек, или на 17,4% меньше в сравнении с 2 марта 2023 года. Выявлено 14 516 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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