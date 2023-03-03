https://ria.ru/20230303/koronavirus-1855525985.html

Мурашко призвал не судить о происхождении коронавируса без точных фактов

Мурашко призвал не судить о происхождении коронавируса без точных фактов - РИА Новости, 03.03.2023

Мурашко призвал не судить о происхождении коронавируса без точных фактов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что без конкретных фактов нельзя судить о происхождении коронавируса и огульно обвинять кого-либо. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:44

2023-03-03T08:44

2023-03-03T08:52

в мире

михаил мурашко

воз

тедрос адханом гебрейесус

китай

ухань

россия

коронавирус covid-19

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ДУШАНБЕ, 3 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что без конкретных фактов нельзя судить о происхождении коронавируса и огульно обвинять кого-либо. "(Дискуссия об этом) с первого дня идет. Чем больше данных, тем больше появляется тех или иных вопросов", - констатировал он в беседе с журналистами, говоря о гипотезах происхождения COVID-19. В ответ на вопрос, какой точки зрения придерживается он лично, Мурашко заметил: "Там или (есть) факты, или нет фактов. При чем тут точка зрения? Это же не художественное произведение". "Никогда нельзя огульно заявлять то или иное. Комиссия работает - будут факты подтверждающие. Лаборатория работает. А так - кто кого обвиняет", - добавил министр. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, михаил мурашко, воз, тедрос адханом гебрейесус, китай, ухань, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии