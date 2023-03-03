https://ria.ru/20230303/koreya-1855535286.html

В Южной Корее заявили, что страна не будет пытаться получить ядерное оружие

В Южной Корее заявили, что страна не будет пытаться получить ядерное оружие - РИА Новости, 03.03.2023

В Южной Корее заявили, что страна не будет пытаться получить ядерное оружие

Сеул не считает получение ядерного оружия правильным ответом на угрозу Северной Кореи, заявил премьер Южной Кореи в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:57

2023-03-03T09:57

2023-03-03T09:57

в мире

южная корея

сеул

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сеул не считает получение ядерного оружия правильным ответом на угрозу Северной Кореи, заявил премьер Южной Кореи в интервью телеканалу CNN. "Я не думаю, что это правильный способ для нас сделать это (ответить на угрозу КНДР – ред.). Мы должны работать вместе с международным сообществом, включая США, нашего близкого союзника", - ответил Хан Док Су в интервью программе CNN Quest Means Business на вопрос, хотела бы Южная Корея обладать ядерным оружием или вернуть на Корейский полуостров ядерные вооружения США. Премьер добавил, что Сеул собирается оказывать "постоянное давление" на КНДР с целью ее денуклеаризации, и ради этого будет "наращивать возможности сдерживания", но не закрывает "каналы диалога" для Пхеньяна. "Политика Южной Кореи и США не изменилась. Это Северная Корея должна измениться… Прискорбно, что до сего момента Северная Корея не ответила (на усилия по диалогу – ред.) так, как мы бы этого хотели", - заявил Хан Док Су. Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин также в интервью с CNN заявил, что никакие каналы связи с Пхеньяном на данный момент не работают и у Сеула нет другого выхода, кроме как "создать ситуацию", в которой Пхеньян будет вынужден вернуться к переговорам по денуклеаризации. По словам министра, Северная Корея садится за стол диалога, только когда чувствует, что Сеул обладает силой, поэтому для продолжения переговоров Южная Корея будет укреплять оборонные возможности и сдерживание КНДР. Бывший президент Южной Кореи Пак Чон Хи впервые упомянул о стремлении заполучить ядерное оружие в 1975 году. Однако под давлением США 23 апреля 1975 года Южная Корея ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие США размещалось в Южной Корее на протяжении 33 лет — с 1958 по 1991 год. В 1992 году КНДР и Южная Корея приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова, по которой обязались не создавать ядерное оружие. Но могут использовать мирный атом.

https://ria.ru/20230302/snaryady-1855441836.html

https://ria.ru/20230224/avianosets-1854087711.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сеул, сша