https://ria.ru/20230303/kolomna-1855508162.html

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в районе Коломны

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в районе Коломны - РИА Новости, 03.03.2023

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в районе Коломны

В районе Коломны в Подмосковье пока не выявили признаков взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T01:14

2023-03-03T01:14

2023-03-03T08:10

происшествия

коломна

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В районе Коломны в Подмосковье пока не выявили признаков взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."По предварительным данным, признаков взрывы в районе Коломны не обнаружено", — сказал собеседник агентства.Вечером в четверг в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне. Детали случившегося на тот момент были неизвестны. При этом в пресс-службе добавляли, что звук взрыва услышали не во всем городе, а только в сельской части за Москвой-рекой.

коломна

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коломна