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Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в районе Коломны
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в районе Коломны - РИА Новости, 03.03.2023
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в районе Коломны
В районе Коломны в Подмосковье пока не выявили признаков взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:14
2023-03-03T01:14
2023-03-03T08:10
происшествия
коломна
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В районе Коломны в Подмосковье пока не выявили признаков взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."По предварительным данным, признаков взрывы в районе Коломны не обнаружено", — сказал собеседник агентства.Вечером в четверг в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне. Детали случившегося на тот момент были неизвестны. При этом в пресс-службе добавляли, что звук взрыва услышали не во всем городе, а только в сельской части за Москвой-рекой.
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происшествия, коломна
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в районе Коломны
Экстренные службы: в районе Коломны, предварительно, не обнаружили признаков взрыва
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В районе Коломны в Подмосковье пока не выявили признаков взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По предварительным данным, признаков взрывы в районе Коломны не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
Вечером в четверг в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне. Детали случившегося на тот момент были неизвестны. При этом в пресс-службе добавляли, что звук взрыва услышали не во всем городе, а только в сельской части за Москвой-рекой.