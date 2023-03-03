https://ria.ru/20230303/kitay-1855653871.html

В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России

В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России - РИА Новости, 03.03.2023

В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России

В Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России, это подтвердила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:39

2023-03-03T15:39

2023-03-03T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

еврокомиссия

китай

ситуация в днр и лнр

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России, это подтвердила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. "Я думаю, что глава евродипломатии (Жозеп Боррель - ред.) был предельно ясен в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС (20 февраля - ред.). Он сообщил, что донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И четкое послание, что они не должны передавать или поставлять оружие России… Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую мы не считаем правильной. Ван И, в свою очередь, подтвердил, что Китай будет придерживаться своей политики и не будет поставлять оружие никому из сторон", - сказала она в ответ на вопрос журналистов, имеет ли ЕК подтверждение того, что Пекин не будет поставлять оружие РФ. США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230302/rossiya-1855295829.html

https://ria.ru/20230226/kitay-1854436252.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, еврокомиссия, китай, ситуация в днр и лнр, россия