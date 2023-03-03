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В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/kitay-1855653871.html
В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России
В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России - РИА Новости, 03.03.2023
В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России
В Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России, это подтвердила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:39
2023-03-03T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
еврокомиссия
китай
ситуация в днр и лнр
россия
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России, это подтвердила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. "Я думаю, что глава евродипломатии (Жозеп Боррель - ред.) был предельно ясен в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС (20 февраля - ред.). Он сообщил, что донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И четкое послание, что они не должны передавать или поставлять оружие России… Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую мы не считаем правильной. Ван И, в свою очередь, подтвердил, что Китай будет придерживаться своей политики и не будет поставлять оружие никому из сторон", - сказала она в ответ на вопрос журналистов, имеет ли ЕК подтверждение того, что Пекин не будет поставлять оружие РФ. США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855295829.html
https://ria.ru/20230226/kitay-1854436252.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, китай, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России

Представитель ЕС Массрали выразила надежду, что Китай не будет поставлять оружие России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России, это подтвердила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
"Я думаю, что глава евродипломатии (Жозеп Боррель - ред.) был предельно ясен в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС (20 февраля - ред.). Он сообщил, что донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И четкое послание, что они не должны передавать или поставлять оружие России… Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую мы не считаем правильной. Ван И, в свою очередь, подтвердил, что Китай будет придерживаться своей политики и не будет поставлять оружие никому из сторон", - сказала она в ответ на вопрос журналистов, имеет ли ЕК подтверждение того, что Пекин не будет поставлять оружие РФ.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра во время встречи министров иностранных дел G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве
2 марта, 11:01
США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине
26 февраля, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзЕврокомиссияКитайСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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