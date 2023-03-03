https://ria.ru/20230303/kandidat-1855774020.html

В США появился еще один кандидат на пост президента

В США появился еще один кандидат на пост президента - РИА Новости, 03.03.2023

В США появился еще один кандидат на пост президента

Американский бизнесмен Перри Джонсон объявил о намерении стать республиканским кандидатом на выборах президента США в 2024 году, сообщает Associated Press. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T22:50

2023-03-03T22:50

2023-03-03T22:50

сша

мичиган

в мире

дональд трамп

никки хейли

оон

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский бизнесмен Перри Джонсон объявил о намерении стать республиканским кандидатом на выборах президента США в 2024 году, сообщает Associated Press. "Джонсон объявил о своих намерениях группе сторонников", - передает агентство со ссылкой на сообщение выборной кампании бизнесмена. В прошлом году Джонсон пытался баллотироваться на пост губернатора Мичигана, но избирательная комиссия штата сочла, что он подал тысячи недостоверных подписей в свою поддержку. Джонсон составит конкуренцию уже объявивших о своих амбициях экс-президенту Дональду Трампу, бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли и бизнесмену индийского происхождения Вивеку Рамасвами.

https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html

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сша, мичиган, в мире, дональд трамп, никки хейли, оон