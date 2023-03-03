https://ria.ru/20230303/kalibr-1855515243.html

Российская подлодка выполнила стрельбу "Калибром" из Японского моря

Российская подлодка выполнила стрельбу "Калибром" из Японского моря - РИА Новости, 03.03.2023

Российская подлодка выполнила стрельбу "Калибром" из Японского моря

Российская дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Японского моря по наземной мишени в рамках... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T05:03

2023-03-03T05:03

2023-03-03T11:08

безопасность

японское море

хабаровский край

тихоокеанский флот вмф россии

калибр

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки, сообщили отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота .Там уточнили, что "в расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае, дальность стрельбы превысила тысячу километров". На видео, опубликованном ТОФ, показан старт ракеты "Калибр" с субмарины, находящейся под водой. Затем демонстрируются кадры с тактического поля "Сюркум": ракета, не оснащенная боевой частью, врезается в землю, отклонившись от обозначенного желтым флажком центра мишени всего на несколько метров. Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт кораблями и судами Тихоокеанского флота, а также самолетами морской авиации и беспилотниками, отметили в отделе информобеспечения.

https://ria.ru/20230302/punkty-1855502867.html

японское море

хабаровский край

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Стрельба российской подлодки крылатой ракетой "Калибр" Стрельба российской подлодки крылатой ракетой "Калибр" 2023-03-03T05:03 true PT1M30S

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безопасность, японское море, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии, калибр