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"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества - РИА Новости, 03.03.2023
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02:55 03.03.2023 (обновлено: 09:37 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ischeznovenie-1855511924.html
"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества
"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества - РИА Новости, 03.03.2023
"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества
Угроза ядерной войны, провоцируемой Вашингтоном, и западный империализм приведут к исчезновению человечества, написал в Twitter американский политик Джеффри... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:55
2023-03-03T09:37
в мире
сша
украина
илон маск
twitter
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Угроза ядерной войны, провоцируемой Вашингтоном, и западный империализм приведут к исчезновению человечества, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг, комментируя слова Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.Глава компании Tesla в августе заявил, что демографическая яма, связанная со снижением рождаемости, представляет для цивилизации гораздо больше риска, чем глобальное потепление.Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
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в мире, сша, украина, илон маск, twitter, tesla motors
В мире, США, Украина, Илон Маск, Twitter, Tesla motors
"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества

Американский политик Янг: политика Вашингтона приведет к исчезновению человечества

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Угроза ядерной войны, провоцируемой Вашингтоном, и западный империализм приведут к исчезновению человечества, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг, комментируя слова Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.
Глава компании Tesla в августе заявил, что демографическая яма, связанная со снижением рождаемости, представляет для цивилизации гораздо больше риска, чем глобальное потепление.
«

"Илон Маск полностью в этом неправ. Западный империализм и угроза ядерной войны, продвигаемая США, — самая главная угроза человечества. Мы ближе к полному исчезновению из-за ядерной войны, чем когда-либо за всю историю человечества", — ответил на слова предпринимателя Янг.

Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
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