https://ria.ru/20230303/ischeznovenie-1855511924.html

"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества

"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества - РИА Новости, 03.03.2023

"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества

Угроза ядерной войны, провоцируемой Вашингтоном, и западный империализм приведут к исчезновению человечества, написал в Twitter американский политик Джеффри... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T02:55

2023-03-03T02:55

2023-03-03T09:37

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Угроза ядерной войны, провоцируемой Вашингтоном, и западный империализм приведут к исчезновению человечества, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг, комментируя слова Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.Глава компании Tesla в августе заявил, что демографическая яма, связанная со снижением рождаемости, представляет для цивилизации гораздо больше риска, чем глобальное потепление.Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.

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в мире, сша, украина, илон маск, twitter, tesla motors