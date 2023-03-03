"Илон Маск ошибся": в США назвали причину надвигающейся гибели человечества
Американский политик Янг: политика Вашингтона приведет к исчезновению человечества
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Угроза ядерной войны, провоцируемой Вашингтоном, и западный империализм приведут к исчезновению человечества, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг, комментируя слова Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.
Глава компании Tesla в августе заявил, что демографическая яма, связанная со снижением рождаемости, представляет для цивилизации гораздо больше риска, чем глобальное потепление.
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"Илон Маск полностью в этом неправ. Западный империализм и угроза ядерной войны, продвигаемая США, — самая главная угроза человечества. Мы ближе к полному исчезновению из-за ядерной войны, чем когда-либо за всю историю человечества", — ответил на слова предпринимателя Янг.
Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.