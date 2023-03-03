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Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ - РИА Новости, 03.03.2023
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10:33 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/internet-1855542891.html
Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ
Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ - РИА Новости, 03.03.2023
Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ
Сеть билайн продемонстрировала лучший результат по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро, сообщает ПАО... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:33
2023-03-03T10:33
билайн
вымпелком
технологии
мобильная связь
интернет
большая кольцевая линия
москва
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сеть билайн продемонстрировала лучший результат по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на исследование аналитического агентства "Телеком Дейли"."Билайн оказался лучшим по показателю непрерывности среди всех участников исследования с результатом 98,7%. Это значит, что во время движения поездов клиенты билайн могут иметь возможность оставаться на связи и пользоваться сервисами в интернете. Кроме этого, билайн оказался лучшим по стабильности соединения", - говорится в сообщении.Средняя скорость мобильного интернета билайн на БКЛ при скачивании контента достигает 140,6 Мбит/сек. Средняя скорость билайн при загрузке контента в интернет составила 24,7 Мбит/сек, что является максимальным показателем по итогам замеров.Сеть билайн на новых станциях и тоннелях БКЛ работает с первого дня их открытия. Кроме мобильного интернета 4G, клиентам оператора также доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G). Это значит, что в метро, как и в городе, есть возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать сессию в интернете без прерывания на время разговора, уточняется в сообщении.В компании напомнили, что, согласно данным "Телеком Дейли", билайн по итогам 2022 года также стал лидером по непрерывности и средней скорости скачивания контента по результатам исследования качества связи во всем московском метро."За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро. Мы и дальше будем продолжать обеспечивать связью новые станции метрополитена к моменту их открытия", - приводятся в сообщении слова регионального директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.
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билайн, вымпелком, технологии, мобильная связь, интернет, большая кольцевая линия, москва
Билайн, ВымпелКом, Технологии, мобильная связь, Интернет, Большая кольцевая линия, Москва

Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа станции метро "Текстильщики" во время технических пусков поездов по восточному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) метро
На станции метро Текстильщики во время технических пусков поездов по восточному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) метро - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
На станции метро "Текстильщики" во время технических пусков поездов по восточному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сеть билайн продемонстрировала лучший результат по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на исследование аналитического агентства "Телеком Дейли".
"Билайн оказался лучшим по показателю непрерывности среди всех участников исследования с результатом 98,7%. Это значит, что во время движения поездов клиенты билайн могут иметь возможность оставаться на связи и пользоваться сервисами в интернете. Кроме этого, билайн оказался лучшим по стабильности соединения", - говорится в сообщении.
Средняя скорость мобильного интернета билайн на БКЛ при скачивании контента достигает 140,6 Мбит/сек. Средняя скорость билайн при загрузке контента в интернет составила 24,7 Мбит/сек, что является максимальным показателем по итогам замеров.
Сеть билайн на новых станциях и тоннелях БКЛ работает с первого дня их открытия. Кроме мобильного интернета 4G, клиентам оператора также доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G). Это значит, что в метро, как и в городе, есть возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать сессию в интернете без прерывания на время разговора, уточняется в сообщении.
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В компании напомнили, что, согласно данным "Телеком Дейли", билайн по итогам 2022 года также стал лидером по непрерывности и средней скорости скачивания контента по результатам исследования качества связи во всем московском метро.
"За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро. Мы и дальше будем продолжать обеспечивать связью новые станции метрополитена к моменту их открытия", - приводятся в сообщении слова регионального директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.
 
БилайнВымпелКомТехнологиимобильная связьИнтернетБольшая кольцевая линияМосква
 
 
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