https://ria.ru/20230303/internet-1855542891.html

Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ

Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ - РИА Новости, 03.03.2023

Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на БКЛ

Сеть билайн продемонстрировала лучший результат по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро, сообщает ПАО... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:33

2023-03-03T10:33

2023-03-03T10:33

билайн

вымпелком

технологии

мобильная связь

интернет

большая кольцевая линия

москва

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сеть билайн продемонстрировала лучший результат по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на исследование аналитического агентства "Телеком Дейли"."Билайн оказался лучшим по показателю непрерывности среди всех участников исследования с результатом 98,7%. Это значит, что во время движения поездов клиенты билайн могут иметь возможность оставаться на связи и пользоваться сервисами в интернете. Кроме этого, билайн оказался лучшим по стабильности соединения", - говорится в сообщении.Средняя скорость мобильного интернета билайн на БКЛ при скачивании контента достигает 140,6 Мбит/сек. Средняя скорость билайн при загрузке контента в интернет составила 24,7 Мбит/сек, что является максимальным показателем по итогам замеров.Сеть билайн на новых станциях и тоннелях БКЛ работает с первого дня их открытия. Кроме мобильного интернета 4G, клиентам оператора также доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G). Это значит, что в метро, как и в городе, есть возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать сессию в интернете без прерывания на время разговора, уточняется в сообщении.В компании напомнили, что, согласно данным "Телеком Дейли", билайн по итогам 2022 года также стал лидером по непрерывности и средней скорости скачивания контента по результатам исследования качества связи во всем московском метро."За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро. Мы и дальше будем продолжать обеспечивать связью новые станции метрополитена к моменту их открытия", - приводятся в сообщении слова регионального директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.

https://ria.ru/20230213/internet-1851209249.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии, мобильная связь, интернет, большая кольцевая линия, москва