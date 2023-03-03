https://ria.ru/20230303/guskov-1855602775.html

Андрей Гуськов: Куба была и остается союзником России в Латинской Америке

Андрей Гуськов: Куба была и остается союзником России в Латинской Америке - РИА Новости, 03.03.2023

Андрей Гуськов: Куба была и остается союзником России в Латинской Америке

Активный диалог с Кубой на высшем и высоком уровнях способствует развитию совместных предприятий, росту товарооборота и инвестиций. Посол РФ в Гаване Андрей... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:00

2023-03-03T16:00

2023-03-03T16:00

куба

россия

гавана

мигель диас-канель

фидель кастро

оон

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564587657_0:0:823:463_1920x0_80_0_0_1c556f9ab577a6464d0d687758b88406.jpg

Активный диалог с Кубой на высшем и высоком уровнях способствует развитию совместных предприятий, росту товарооборота и инвестиций. Посол РФ в Гаване Андрей Гуськов в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко рассказал о действующих и будущих двусторонних проектах в промышленности, энергетике и финансовой сфере, оценил позицию острова в отношении украинского конфликта и его вклад в формирование нового миропорядка.– Андрей Анатольевич, график взаимных визитов российских и кубинских лидеров и делегаций за последний год позволяет говорить об интенсивных политических отношениях двух стран. Какие фактические результаты это приносит?– Действительно, политический диалог между нашими странами весьма интенсивен, в том числе на самом высоком уровне. Мощный импульс расширению двустороннего сотрудничества придал состоявшийся в ноябре 2022 года официальный визит в Россию президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля. Символичной получилась церемония открытия памятника историческому лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро в Москве с участием Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля. Также хочу напомнить, что в прошлом году Гавану посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин; в формате видеоконференции прошли переговоры председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Национальной ассамблеи народной власти Эстебана Ласо, который, к слову, был награжден нашим Орденом Дружбы; состоялась плодотворная поездка спикера кубинского парламента в Москву.В практическом плане это способствует активизации российско-кубинских отношений по самому широкому спектру направлений, начиная от крупных инвестиционных проектов и заканчивая гуманитарной сферой. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия остается Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось в ноябре 2022 года.Что касается культуры, то не могу не упомянуть успех выступлений в Гаване "Хора Турецкого", а также прошедших в кубинской столице "Дней Москвы". Вне всяких сомнений, на фоне безрассудных и бесплодных попыток отменить русскую культуру со стороны коллективного Запада мы видим живой интерес кубинцев к нашему искусству.Кроме того, Россия регулярно оказывает находящейся под воздействием американской блокады Кубе гуманитарную помощь – как по двусторонней линии, так и через ООН. За последние два года осуществлены поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также зерна. По линии ООН за счет взносов нашей страны в 2022 году сюда было доставлено 187 тонн подсолнечного масла, а также порядка 700 тонн лущенного гороха. На днях прибыл очередной гуманитарный груз – 25 тысяч тонн пшеницы. Мы всегда готовы подставить плечо нашим кубинским друзьям.– Появились ли новые совместные проекты и предприятия?– В настоящее время в стадии реализации или проработки находится значительное число совместных проектов. На завершающем этапе – работы по запуску после модернизации металлургического завода Антильяна де Асеро имени Хосе Марти. Из недавних планов можно упомянуть инициативу по созданию специализированного Торгового дома для реализации продукции российских компаний на кубинском рынке, так называемого "Русского маркета". Обсуждаются форматы осуществления проекта строительства энергоблоков на местных ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана".– Есть ли примеры участия российского капитала в экономике острова? Какова динамика товарооборота РФ и Кубы, растет ли его номенклатура?– Сегодня на Кубе успешно осуществляет свою деятельность целый ряд отечественных компаний. Один из наиболее показательных примеров – работа по повышению нефтеотдачи на месторождении "Бока-де-Харуко", которую ведет АО "Зарубежнефть" совместно с кубинской государственной нефтяной компанией "Купет". Продолжает функционировать сборочное производство группы "ГАЗ" – речь идет о микроавтобусах и фургонах "ГАЗель", а также грузовиках "УРАЛ" и автобусах "ПАЗ", эта продукция здесь весьма востребована.В российско-кубинском товарообороте в 2022 году отмечена существенная положительная динамика, растут объемы нашего экспорта на остров. Россия поставляет сюда широкую номенклатуру товаров, включающую нефтепродукты, продовольствие и сельхозсырье, а также машины, оборудование и транспортные средства.– Как продвигается подготовка к запуску платежной системы "МИР"? Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал о налаживании независимых механизмов взаиморасчетов – есть ли подвижки в этом вопросе?– По информации кубинской стороны, работа над запуском платежной системы "МИР" близка к завершению. Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров. Успешно ведется внедрение независимых механизмов взаиморасчетов, которые позволят оградить сотрудничество с Кубой от негативного влияния торговой, экономической и финансовой блокады со стороны США, а также установить связи, минуя финансовые организации недружественных государств.– В связи с конфликтом, в который втянута наша страна, можно ли говорить о "дипломатии военного времени"? Изменились ли задачи и реалии, в которых работают дипмиссии РФ и в частности кубинская?– Думаю, было бы правильнее говорить о дипломатии не военного, а нового времени. Набирает силу процесс переориентации нашей страны на новых партнеров в Азии, Африке, Латинской Америке. Куба, безусловно, была и остается опорным союзником России в регионе. Гавана солидарна с нами в оценках истоков конфликта на Украине, во многом обусловленного приближением военной инфраструктуры НАТО вплотную к российским границам, критически относится к проявлениям неонацизма в мире.Мы высоко ценим роль Кубы в формировании более справедливого и демократического миропорядка. Вместе ведем активную работу в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН и выступаем против его подмены "порядком, основанным на правилах". Совпадение позиций по этим и многим другим вопросам международной повестки служит прочным фундаментом истинно дружественных отношений между нашими странами и народами.

https://ria.ru/20230203/kuba-1849483281.html

https://ria.ru/20230302/kuba-1855251693.html

https://ria.ru/20230302/karty-1855412082.html

куба

россия

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

куба, россия, гавана, мигель диас-канель, фидель кастро, оон, интервью, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)