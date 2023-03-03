https://ria.ru/20230303/granta-1855606555.html
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года - РИА Новости, 03.03.2023
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года
"АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:09
2023-03-03T13:09
2023-03-03T13:09
экономика
авто
тольятти
россия
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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ТОЛЬЯТТИ, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta", - сказал он в ходе церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти. В прошлом году в "АвтоВАЗе" уже заявляли о планах начать выпуск модели нового семейства сегмента B в конце 2024 года. Подробности о новинке не раскрывались.
https://ria.ru/20230303/vesta-1855597729.html
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экономика, авто, тольятти, россия, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Россия, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года
Мантуров: "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года