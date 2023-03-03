Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/granta-1855606555.html
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года - РИА Новости, 03.03.2023
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года
"АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:09
2023-03-03T13:09
экономика
авто
тольятти
россия
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_297f23f8225b3aad14e0c5ab3847f1b2.jpg
ТОЛЬЯТТИ, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta", - сказал он в ходе церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти. В прошлом году в "АвтоВАЗе" уже заявляли о планах начать выпуск модели нового семейства сегмента B в конце 2024 года. Подробности о новинке не раскрывались.
https://ria.ru/20230303/vesta-1855597729.html
тольятти
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_1cf21b22e25ca9193fcc4f5fff35bb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, тольятти, россия, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Россия, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года

Мантуров: "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОЛЬЯТТИ, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta", - сказал он в ходе церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти.
В прошлом году в "АвтоВАЗе" уже заявляли о планах начать выпуск модели нового семейства сегмента B в конце 2024 года. Подробности о новинке не раскрывались.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
"АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG
Вчера, 12:54
 
ЭкономикаАвтоТольяттиРоссияДенис МантуровАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала