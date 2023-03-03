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В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах - РИА Новости, 03.03.2023
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13:14 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/gosduma-1855608293.html
В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах
В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах - РИА Новости, 03.03.2023
В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика из Брянской... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:14
2023-03-03T13:14
общество
госдума рф
яна лантратова
сергей кравцов
александр богомаз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика из Брянской области, который во время действий диверсионной группы спас двоих девочек, в цикл "Разговоры о важном". Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. В пресс-службе губернатора в пятницу РИА Новости сообщили, что он в стабильном состоянии. "Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов), рассмотреть возможность включения в курс занятий "Разговоры о важном" рассказа о подвиге 10-летнего героя", - указывается в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В сложные годы наши дети всегда проявляли удивительную стойкость. В годы Отечественной войны многочисленные комсомольцы и пионеры становились настоящими героями — Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков и др. И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников. Низкий поклон и слова поддержки родителям мальчика, воспитавшим такого прекрасного сына", - отметила Лантратова. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.
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общество, госдума рф, яна лантратова, сергей кравцов, александр богомаз
Общество, Госдума РФ, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Александр Богомаз
В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах

В Госдуме предложили включить подвиг мальчика из Брянской области в "Разговоры о важном"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика из Брянской области, который во время действий диверсионной группы спас двоих девочек, в цикл "Разговоры о важном".
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. В пресс-службе губернатора в пятницу РИА Новости сообщили, что он в стабильном состоянии.
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"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов), рассмотреть возможность включения в курс занятий "Разговоры о важном" рассказа о подвиге 10-летнего героя", - указывается в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В сложные годы наши дети всегда проявляли удивительную стойкость. В годы Отечественной войны многочисленные комсомольцы и пионеры становились настоящими героями — Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков и др. И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников. Низкий поклон и слова поддержки родителям мальчика, воспитавшим такого прекрасного сына", - отметила Лантратова.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.
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ОбществоГосдума РФЯна ЛантратоваСергей КравцовАлександр Богомаз
 
 
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