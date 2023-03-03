https://ria.ru/20230303/gosduma-1855608293.html

В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах

В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах - РИА Новости, 03.03.2023

В Госдуме предложили рассказывать о подвиге брянского мальчика в школах

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика из Брянской... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:14

2023-03-03T13:14

2023-03-03T13:14

общество

госдума рф

яна лантратова

сергей кравцов

александр богомаз

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика из Брянской области, который во время действий диверсионной группы спас двоих девочек, в цикл "Разговоры о важном". Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. В пресс-службе губернатора в пятницу РИА Новости сообщили, что он в стабильном состоянии. "Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов), рассмотреть возможность включения в курс занятий "Разговоры о важном" рассказа о подвиге 10-летнего героя", - указывается в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В сложные годы наши дети всегда проявляли удивительную стойкость. В годы Отечественной войны многочисленные комсомольцы и пионеры становились настоящими героями — Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков и др. И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников. Низкий поклон и слова поддержки родителям мальчика, воспитавшим такого прекрасного сына", - отметила Лантратова. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.

https://sn.ria.ru/20230302/god_pedagoga-1855270350.html

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855569775.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, яна лантратова, сергей кравцов, александр богомаз