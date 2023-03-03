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На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика - РИА Новости, 03.03.2023
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15:38 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика - РИА Новости, 03.03.2023
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика
Брянский областной радиотелевизионный центр включит подсветку со словами "Федя, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от действий... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:38
2023-03-03T15:38
происшествия
украина
климовский район
брянск
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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Брянский областной радиотелевизионный центр включит подсветку со словами "Федя, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы, сообщила РИА Новости директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "В связи с тем, что наш телецентр находится рядом с детской областной больницей, где сейчас проходит лечение наш маленький герой, чтобы как-то поддержать этого мальчишку, мы решили включить в его честь архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении. Текст подсветки – "Федя, ты – наш герой!" - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html
украина
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происшествия, украина, климовский район, брянск
Происшествия, Украина, Климовский район, Брянск
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика

На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого украинской ДРГ мальчика

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Брянский областной радиотелевизионный центр включит подсветку со словами "Федя, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы, сообщила РИА Новости директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко.
Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
"В связи с тем, что наш телецентр находится рядом с детской областной больницей, где сейчас проходит лечение наш маленький герой, чтобы как-то поддержать этого мальчишку, мы решили включить в его честь архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении. Текст подсветки – "Федя, ты – наш герой!" - сказала собеседница агентства.
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