https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html

На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика

На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика - РИА Новости, 03.03.2023

На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика

Брянский областной радиотелевизионный центр включит подсветку со словами "Федя, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от действий... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:38

2023-03-03T15:38

2023-03-03T15:38

происшествия

украина

климовский район

брянск

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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Брянский областной радиотелевизионный центр включит подсветку со словами "Федя, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы, сообщила РИА Новости директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "В связи с тем, что наш телецентр находится рядом с детской областной больницей, где сейчас проходит лечение наш маленький герой, чтобы как-то поддержать этого мальчишку, мы решили включить в его честь архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении. Текст подсветки – "Федя, ты – наш герой!" - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html

украина

климовский район

брянск

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происшествия, украина, климовский район, брянск