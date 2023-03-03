https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика - РИА Новости, 03.03.2023
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика
Брянский областной радиотелевизионный центр включит подсветку со словами "Федя, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от действий... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:38
2023-03-03T15:38
2023-03-03T15:38
происшествия
украина
климовский район
брянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_0:68:1276:786_1920x0_80_0_0_48ff4eb3d94a6ad62432f6e0edc20d13.jpg
БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Брянский областной радиотелевизионный центр включит подсветку со словами "Федя, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы, сообщила РИА Новости директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин при этом находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "В связи с тем, что наш телецентр находится рядом с детской областной больницей, где сейчас проходит лечение наш маленький герой, чтобы как-то поддержать этого мальчишку, мы решили включить в его честь архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении. Текст подсветки – "Федя, ты – наш герой!" - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html
украина
климовский район
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_96566e05a422f1fe3d02a111eb6946a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, климовский район, брянск
Происшествия, Украина, Климовский район, Брянск
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого мальчика
На телебашне в Брянске включат подсветку в поддержку раненого украинской ДРГ мальчика