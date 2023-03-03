https://ria.ru/20230303/geroin-1855615680.html

Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым

Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым - РИА Новости, 03.03.2023

Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым

Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым, разрешив приобретать несколько доз в аптеках, а не только в специализированных центрах,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:37

2023-03-03T13:37

2023-03-03T13:37

швейцария

в мире

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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым, разрешив приобретать несколько доз в аптеках, а не только в специализированных центрах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Ведомство уточняет, что раньше такие дозы могли выдавать только специализированные центры, но теперь их можно будет получить в аптеках. "Поправка также предусматривает возможность введения нескольких суточных доз", - добавляет Федеральный совет.

https://ria.ru/20230302/narkozavisimost-1855257069.html

швейцария

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

швейцария, в мире