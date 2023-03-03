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Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым - РИА Новости, 03.03.2023
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13:37 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/geroin-1855615680.html
Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым
Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым - РИА Новости, 03.03.2023
Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым
Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым, разрешив приобретать несколько доз в аптеках, а не только в специализированных центрах,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:37
2023-03-03T13:37
швейцария
в мире
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым, разрешив приобретать несколько доз в аптеках, а не только в специализированных центрах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Ведомство уточняет, что раньше такие дозы могли выдавать только специализированные центры, но теперь их можно будет получить в аптеках. "Поправка также предусматривает возможность введения нескольких суточных доз", - добавляет Федеральный совет.
https://ria.ru/20230302/narkozavisimost-1855257069.html
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швейцария, в мире
Швейцария, В мире
Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым

Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина, разрешив приобретать несколько доз

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIАвтомобиль скорой помощи в Женеве
Автомобиль скорой помощи в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Автомобиль скорой помощи в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Швейцария упростит выдачу фармацевтического героина наркозависимым, разрешив приобретать несколько доз в аптеках, а не только в специализированных центрах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
«
"Федеральный совет хочет упростить медикаментозную выдачу фармацевтического героина... Речь идет о том, чтобы сделать терапевтическое наблюдение более гибким с целью лучше удовлетворять конкретные потребности стареющих пациентов", - сказано в документе.
Ведомство уточняет, что раньше такие дозы могли выдавать только специализированные центры, но теперь их можно будет получить в аптеках.
"Поправка также предусматривает возможность введения нескольких суточных доз", - добавляет Федеральный совет.
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