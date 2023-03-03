https://ria.ru/20230303/gaz-1855586517.html

Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.03.2023

Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 23 августа 2021 года опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, ускорив темпы снижения до 3%,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:35

2023-03-03T12:35

2023-03-03T12:55

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 23 августа 2021 года опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, ускорив темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 505,1 доллара (–1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 12.19 мск составляет около 497,3 доллара (–3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513,1 доллара за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ в Европе демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за тёплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах Евросоюза.Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854277073.html

https://ria.ru/20230301/teplo-1855197281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, цены, природный газ