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Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.03.2023
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12:35 03.03.2023 (обновлено: 12:55 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/gaz-1855586517.html
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.03.2023
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 23 августа 2021 года опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, ускорив темпы снижения до 3%,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:35
2023-03-03T12:55
экономика
европа
в мире
цены
природный газ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 23 августа 2021 года опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, ускорив темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 505,1 доллара (–1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 12.19 мск составляет около 497,3 доллара (–3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513,1 доллара за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ в Европе демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за тёплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах Евросоюза.Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854277073.html
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экономика, европа, в мире, цены, природный газ
Экономика, Европа, В мире, Цены, Природный газ
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые с 23 августа 2021 года упала ниже 500 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 23 августа 2021 года опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, ускорив темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 505,1 доллара (–1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 12.19 мск составляет около 497,3 доллара (–3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513,1 доллара за тысячу кубометров.
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Биржевые цены на газ в Европе демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за тёплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах Евросоюза.
Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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