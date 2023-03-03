Херш: США были единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"
Журналист Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. США всегда были единственными подозреваемыми во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью китайскому телеканалу CGTN.
"Мы уже вложили к этому моменту 113 миллиардов долларов в украинский конфликт. И это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других западных стран. Единственным подозреваемым во взрывах на "Северных потоках", если говорить об очевидном, были США", — отметил журналист.
"Мы уже вложили к этому моменту 113 миллиардов долларов в украинский конфликт. И это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других западных стран. Единственным подозреваемым во взрывах на "Северных потоках", если говорить об очевидном, были США", — отметил журналист.
Он добавил, что много изучал газовый и нефтяной бизнес по долгу службы, встречался с людьми и готовил публикации для New York Times, New York Magazine и London Review of Books.
"Занимался и по-прежнему занимаюсь этим... Когда я работал для New York Times, я написал несколько десятков публикаций о ЦРУ, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами", — резюмировал Херш.
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулицеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.
"Занимался и по-прежнему занимаюсь этим... Когда я работал для New York Times, я написал несколько десятков публикаций о ЦРУ, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами", — резюмировал Херш.
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулицеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.
В начале февраля он опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По версии Херша, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.