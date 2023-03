https://ria.ru/20230303/gaz-1855574707.html

Херш: США были единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"

Херш: США были единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 03.03.2023

Херш: США были единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"

США всегда были единственными подозреваемыми во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:15

2023-03-03T12:15

2023-03-03T12:22

в мире

сша

северный поток

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. США всегда были единственными подозреваемыми во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью китайскому телеканалу CGTN. "Мы уже вложили к этому моменту 113 миллиардов долларов в украинский конфликт. И это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других западных стран. Единственным подозреваемым во взрывах на "Северных потоках", если говорить об очевидном, были США", — отметил журналист. Он добавил, что много изучал газовый и нефтяной бизнес по долгу службы, встречался с людьми и готовил публикации для New York Times, New York Magazine и London Review of Books. "Занимался и по-прежнему занимаюсь этим... Когда я работал для New York Times, я написал несколько десятков публикаций о ЦРУ, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами", — резюмировал Херш.Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулицеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.В начале февраля он опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По версии Херша, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230301/molchanie-1855198177.html

https://ria.ru/20230225/truby-1854250563.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, северный поток, авария на "северных потоках"