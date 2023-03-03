https://ria.ru/20230303/g20-1855542535.html

Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты

Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты - РИА Новости, 03.03.2023

Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты

Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:32

2023-03-03T10:32

2023-03-03T10:32

в мире

украина

ливия

ирак

сергей лавров

большая двадцатка

зерновая сделка

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят только об Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что пообщался на форуме с представителями Индонезии и Индии и уточнил у них, реагировала ли когда-либо G20 в итоговых декларациях на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии. "Никто даже не упоминал происходившее, речь на G20 шла о финансовых и макроэкономических темах, ради которых она и была создана", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230303/g20-1855527639.html

украина

ливия

ирак

россия

афганистан

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в мире, украина, ливия, ирак, сергей лавров, большая двадцатка, зерновая сделка, россия, афганистан