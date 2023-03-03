https://ria.ru/20230303/g20-1855542535.html
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты - РИА Новости, 03.03.2023
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты
Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:32
2023-03-03T10:32
2023-03-03T10:32
в мире
украина
ливия
ирак
сергей лавров
большая двадцатка
зерновая сделка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят только об Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что пообщался на форуме с представителями Индонезии и Индии и уточнил у них, реагировала ли когда-либо G20 в итоговых декларациях на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии. "Никто даже не упоминал происходившее, речь на G20 шла о финансовых и макроэкономических темах, ради которых она и была создана", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230303/g20-1855527639.html
украина
ливия
ирак
россия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ливия, ирак, сергей лавров, большая двадцатка, зерновая сделка, россия, афганистан
В мире, Украина, Ливия, Ирак, Сергей Лавров, Большая двадцатка, зерновая сделка, Россия, Афганистан
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты
Лавров: G20 твердит об Украине, но с момента создания не упоминала ни Ирак, ни Ливию