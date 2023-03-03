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Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты - РИА Новости, 03.03.2023
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10:32 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/g20-1855542535.html
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты - РИА Новости, 03.03.2023
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты
Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:32
2023-03-03T10:32
в мире
украина
ливия
ирак
сергей лавров
большая двадцатка
зерновая сделка
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят только об Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что пообщался на форуме с представителями Индонезии и Индии и уточнил у них, реагировала ли когда-либо G20 в итоговых декларациях на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии. "Никто даже не упоминал происходившее, речь на G20 шла о финансовых и макроэкономических темах, ради которых она и была создана", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230303/g20-1855527639.html
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в мире, украина, ливия, ирак, сергей лавров, большая двадцатка, зерновая сделка, россия, афганистан
В мире, Украина, Ливия, Ирак, Сергей Лавров, Большая двадцатка, зерновая сделка, Россия, Афганистан
Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты

Лавров: G20 твердит об Украине, но с момента создания не упоминала ни Ирак, ни Ливию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но теперь, когда Россия начала защищать себя, говорят только об Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«
"Сегодня, когда это не что-то, что делает сам Запад, когда Россия после многих лет начала защищать себя, - ничего не интересно для G20 кроме Украины. Это стыд", - сказал Лавров в ходе форума Raisina Dialogue.
Он добавил, что пообщался на форуме с представителями Индонезии и Индии и уточнил у них, реагировала ли когда-либо G20 в итоговых декларациях на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии.
"Никто даже не упоминал происходившее, речь на G20 шла о финансовых и макроэкономических темах, ради которых она и была создана", - подчеркнул Лавров.
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В миреУкраинаЛивияИракСергей ЛавровБольшая двадцатказерновая сделкаРоссияАфганистан
 
 
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