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Глава МИД Британии ответил на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам

Глава МИД Британии ответил на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам - РИА Новости, 03.03.2023

Глава МИД Британии ответил на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам

Глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности Фолклендских... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:14

2023-03-03T00:14

2023-03-03T11:06

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нью-йорк (город)

джеймс клеверли

оон

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов заявил, что они принадлежат Великобритании. Ранее министр иностранных дел Аргентины предложил британской стороне провести встречу на площадке ООН в Нью-Йорке, чтобы обозначить повестку этих переговоров. "Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании", — заявил Клеверли в своем аккаунте в Twitter. В 2013 годах на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.

https://ria.ru/20230129/argentina-1848160306.html

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в мире, великобритания, аргентина, нью-йорк (город), джеймс клеверли, оон