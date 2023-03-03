https://ria.ru/20230303/flyagi-1855640626.html

СМИ: Минобороны Украины потеряло около 700 тысяч долларов на закупке фляг

СМИ: Минобороны Украины потеряло около 700 тысяч долларов на закупке фляг - РИА Новости, 03.03.2023

СМИ: Минобороны Украины потеряло около 700 тысяч долларов на закупке фляг

Минобороны Украины закупило партию армейских фляг для военных по завышенной цене, потери госбюджета от сделки составили около 700 тысяч долларов, сообщает в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:59

2023-03-03T14:59

2023-03-03T14:59

в мире

украина

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минобороны Украины закупило партию армейских фляг для военных по завышенной цене, потери госбюджета от сделки составили около 700 тысяч долларов, сообщает в пятницу издание "Главком". "По имеющейся информации, киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству армейские фляги (100 тысяч штук - ред.) по цене 7,9 доллара за штуку, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара за штуку. Правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составить не менее 700 тысяч долларов", - сообщает издание "Главком". В сообщении отмечается, что "Пролог Сервис" использовала иностранные "серые" фирмы, чтобы подготовить фиктивные документы для завышения стоимости продукции. Предварительные данные позволяют предположить о коррупционной составляющей дела. Авторы материала отмечают, что детективы Национального антикоррупционного бюро еще в июле 2022 года начали досудебное расследование по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками минобороны. По данным издания, контракт с "Пролог Сервис" заключил экс-директор департамента госзакупок минобороны Богдан Хмельницкий. Ранее офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. Сумма залога для выхода из-под стражи Хмельницкому составила 40 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов), сообщал ранее генпрокурор страны Андрей Костин.

https://ria.ru/20221218/voennyy-1839596523.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850012214.html

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в мире, украина, андрей костин (банкир)