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Умер музейный кот Филимон из Выборгского замка - РИА Новости, 03.03.2023
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Культура
 
16:30 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/filimon-1855678005.html
Умер музейный кот Филимон из Выборгского замка
Умер музейный кот Филимон из Выборгского замка - РИА Новости, 03.03.2023
Умер музейный кот Филимон из Выборгского замка
Умер известный музейный кот Филимон из Выборгского замка в Ленинградской области, сообщает Выборгский объединенный музей-заповедник. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:30
2023-03-03T16:30
культура
выборг
россия
ленинградская область
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Умер известный музейный кот Филимон из Выборгского замка в Ленинградской области, сообщает Выборгский объединенный музей-заповедник. "2 марта 2023 года закончил свой земной путь Сэр Филимон – отныне Филимон Великолепный. Он прожил почти 18 лет, из которых последние тринадцать – на Замковом острове, а из тринадцати последние 6,5 лет – в официальной должности старшего нау - мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника. Это де юре. Де факто же Филимон – единственный настоящий хозяин замка в этот период", - сообщает музей-заповедник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Музейный кот умер от неоперабельного рака. Отмечается, что Филимон был одним из самых медийных "сотрудников" музея, входил в десятку самых известных котов региона и страны. "Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе. Территорию острова содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полевок и крыс, изгонял "чужаков". Был строгим прорабом на объектах реставрации, бесстрашно забираясь в самые проблемные места. Иногда при этом получал производственные травмы, поэтому, тело его, как настоящего рыцаря, украшали шрамы", - рассказывает музей-заповедник. Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.
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выборг, россия, ленинградская область, культура
Культура, Выборг, Россия, Ленинградская область, Культура
Умер музейный кот Филимон из Выборгского замка

Известный музейный кот Филимон из Выборгского замка в Ленинградской области умер от рака

© Фото : Выборгский музей-заповедникФилимон из Выборгского музея-заповедника
Филимон из Выборгского музея-заповедника - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Выборгский музей-заповедник
Филимон из Выборгского музея-заповедника. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Умер известный музейный кот Филимон из Выборгского замка в Ленинградской области, сообщает Выборгский объединенный музей-заповедник.
"2 марта 2023 года закончил свой земной путь Сэр Филимон – отныне Филимон Великолепный. Он прожил почти 18 лет, из которых последние тринадцать – на Замковом острове, а из тринадцати последние 6,5 лет – в официальной должности старшего нау - мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника. Это де юре. Де факто же Филимон – единственный настоящий хозяин замка в этот период", - сообщает музей-заповедник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Музейный кот умер от неоперабельного рака.
Отмечается, что Филимон был одним из самых медийных "сотрудников" музея, входил в десятку самых известных котов региона и страны. "Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе. Территорию острова содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полевок и крыс, изгонял "чужаков". Был строгим прорабом на объектах реставрации, бесстрашно забираясь в самые проблемные места. Иногда при этом получал производственные травмы, поэтому, тело его, как настоящего рыцаря, украшали шрамы", - рассказывает музей-заповедник.
Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.
 
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