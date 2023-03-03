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Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя - РИА Новости, 03.03.2023
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17:03 03.03.2023 (обновлено: 18:29 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя - РИА Новости, 03.03.2023
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя
Тысячи бельгийских фермеров приехали на тракторах в центр Брюсселя, чтобы потребовать отмены плана, предусматривающего закрытие десятков фермерских хозяйств,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:03
2023-03-03T18:29
брюссель
бельгия
в мире
фландрия
протесты
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Тысячи бельгийских фермеров приехали на тракторах в центр Брюсселя, чтобы потребовать отмены плана, предусматривающего закрытие десятков фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие перекрыли центральную часть города. Власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок в этот район. По словам организаторов, они заявляли об участии в акции более трех тысяч тракторов, полиция в середине дня насчитала 2,7 тысячи. Причиной протестов стал так называемый "План "Азот", разработанный правительством Фландрии. Он предусматривает закрытие к 2025 году более 40 фермерских хозяйств из соображений защиты окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями Евросоюза. Особенно должны пострадать свинофермы и птицеводческие хозяйства, которые, по мнению экологов, наносят наибольший ущерб окружающей среде, в том числе загрязнениями почвы. Сельскохозяйственные профсоюзы считают этот план слишком радикальным для отрасли.
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353
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Трактористы заблокировали центр Брюсселя на митинге против закрытия ферм ради экологии
Тысячи бельгийских фермеров на тракторах перекрыли центр Брюсселя, протестуя против намерения властей закрыть десятки фермерских хозяйств из соображений заботы об экологии
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брюссель, бельгия, в мире, фландрия, протесты
Брюссель, Бельгия, В мире, Фландрия, Протесты
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя

Более двух тысяч фермеров на тракторах заблокировали центр Брюсселя

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Тысячи бельгийских фермеров приехали на тракторах в центр Брюсселя, чтобы потребовать отмены плана, предусматривающего закрытие десятков фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие перекрыли центральную часть города. Власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок в этот район. По словам организаторов, они заявляли об участии в акции более трех тысяч тракторов, полиция в середине дня насчитала 2,7 тысячи.
Причиной протестов стал так называемый "План "Азот", разработанный правительством Фландрии. Он предусматривает закрытие к 2025 году более 40 фермерских хозяйств из соображений защиты окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями Евросоюза. Особенно должны пострадать свинофермы и птицеводческие хозяйства, которые, по мнению экологов, наносят наибольший ущерб окружающей среде, в том числе загрязнениями почвы.
Сельскохозяйственные профсоюзы считают этот план слишком радикальным для отрасли.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФермеры жгут шины во время демонстрации в Брюсселе
Фермеры жгут шины во время демонстрации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Фермеры жгут шины во время демонстрации в Брюсселе
 
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