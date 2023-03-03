https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя - РИА Новости, 03.03.2023
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя
Тысячи бельгийских фермеров приехали на тракторах в центр Брюсселя, чтобы потребовать отмены плана, предусматривающего закрытие десятков фермерских хозяйств,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:03
2023-03-03T17:03
2023-03-03T18:29
брюссель
бельгия
в мире
фландрия
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855707792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c8f0d26bbcd87a0b069866941b50689.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Тысячи бельгийских фермеров приехали на тракторах в центр Брюсселя, чтобы потребовать отмены плана, предусматривающего закрытие десятков фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие перекрыли центральную часть города. Власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок в этот район. По словам организаторов, они заявляли об участии в акции более трех тысяч тракторов, полиция в середине дня насчитала 2,7 тысячи. Причиной протестов стал так называемый "План "Азот", разработанный правительством Фландрии. Он предусматривает закрытие к 2025 году более 40 фермерских хозяйств из соображений защиты окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями Евросоюза. Особенно должны пострадать свинофермы и птицеводческие хозяйства, которые, по мнению экологов, наносят наибольший ущерб окружающей среде, в том числе загрязнениями почвы. Сельскохозяйственные профсоюзы считают этот план слишком радикальным для отрасли.
брюссель
бельгия
фландрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855707792_91:0:1531:1080_1920x0_80_0_0_caaf5ba66d90e8a9c3727b66514985c9.jpg
Трактористы заблокировали центр Брюсселя на митинге против закрытия ферм ради экологии
Тысячи бельгийских фермеров на тракторах перекрыли центр Брюсселя, протестуя против намерения властей закрыть десятки фермерских хозяйств из соображений заботы об экологии
2023-03-03T17:03
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, бельгия, в мире, фландрия, протесты
Брюссель, Бельгия, В мире, Фландрия, Протесты
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя
Более двух тысяч фермеров на тракторах заблокировали центр Брюсселя
БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Тысячи бельгийских фермеров приехали на тракторах в центр Брюсселя, чтобы потребовать отмены плана, предусматривающего закрытие десятков фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие перекрыли центральную часть города. Власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок в этот район. По словам организаторов, они заявляли об участии в акции более трех тысяч тракторов, полиция в середине дня насчитала 2,7 тысячи.
Причиной протестов стал так называемый "План "Азот", разработанный правительством Фландрии
. Он предусматривает закрытие к 2025 году более 40 фермерских хозяйств из соображений защиты окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями Евросоюза. Особенно должны пострадать свинофермы и птицеводческие хозяйства, которые, по мнению экологов, наносят наибольший ущерб окружающей среде, в том числе загрязнениями почвы.
Сельскохозяйственные профсоюзы считают этот план слишком радикальным для отрасли.