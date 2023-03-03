https://ria.ru/20230303/elbrus-1855593076.html

Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе

Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе - РИА Новости, 03.03.2023

Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе

Спасатели нашли тело туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе, информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:46

2023-03-03T12:46

2023-03-03T14:50

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе, информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Утром в четверг сообщалось, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников туриста - по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски в четверг результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды и возобновили утром в пятницу."По состоянию на 12.00 мск пятницы на склоне горы Эльбрус (высота 4800-4900 метров) обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В данный момент спасателями осуществляется транспортировка тела вниз на поляну Азау", - говорится в сообщении ведомства.В работах участвуют 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники."По состоянию на 14.00 мск поисково-спасательные работы завершены, спасатели передали тело альпиниста 1985 года рождения из Тулы следственно-оперативной группе", - уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20230225/alpinist-1854308183.html

https://ria.ru/20230303/sneg-1855537220.html

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тула, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм