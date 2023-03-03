Рейтинг@Mail.ru
Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:46 03.03.2023 (обновлено: 14:50 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/elbrus-1855593076.html
Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе
Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе - РИА Новости, 03.03.2023
Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе
Спасатели нашли тело туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе, информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:46
2023-03-03T14:50
тула
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599453_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_a971cc0b46bc8a11d029bd473cc5b86d.jpg
НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе, информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Утром в четверг сообщалось, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников туриста - по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски в четверг результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды и возобновили утром в пятницу."По состоянию на 12.00 мск пятницы на склоне горы Эльбрус (высота 4800-4900 метров) обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В данный момент спасателями осуществляется транспортировка тела вниз на поляну Азау", - говорится в сообщении ведомства.В работах участвуют 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники."По состоянию на 14.00 мск поисково-спасательные работы завершены, спасатели передали тело альпиниста 1985 года рождения из Тулы следственно-оперативной группе", - уточнили в МЧС.
https://ria.ru/20230225/alpinist-1854308183.html
https://ria.ru/20230303/sneg-1855537220.html
тула
эльбрус
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599453_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_fb851a0ce69d86966a6954d1a49a6c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм
Тула, Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм, Туризм, Туризм
Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе

Спасатели нашли на Эльбрусе тело пропавшего туриста из Тулы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМЧС в Приэльбрусье
МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МЧС в Приэльбрусье. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе, информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Утром в четверг сообщалось, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников туриста - по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски в четверг результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды и возобновили утром в пятницу.
Вид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус
25 февраля, 17:46
"По состоянию на 12.00 мск пятницы на склоне горы Эльбрус (высота 4800-4900 метров) обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В данный момент спасателями осуществляется транспортировка тела вниз на поляну Азау", - говорится в сообщении ведомства.
В работах участвуют 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.
"По состоянию на 14.00 мск поисково-спасательные работы завершены, спасатели передали тело альпиниста 1985 года рождения из Тулы следственно-оперативной группе", - уточнили в МЧС.
Очистка крыш от наледи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу
Вчера, 10:09
 
ТуризмТулаЭльбрусРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала