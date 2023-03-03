Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:36 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/elbrus-1855536102.html
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 03.03.2023
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы
Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:36
2023-03-03T11:36
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_e705033868182e393a279243efaa1804.jpg
НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Утром в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды. "Поисково-спасательные работы возобновлены. К ним привлечены 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники", - говорится в сообщении. Спасатели собираются обследовать маршрут от Приюта-11 до вершин Эльбруса.
https://ria.ru/20230302/elbrus-1855398634.html
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97bdc64b34b96d2edd1d302f00c00ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы

Поиски пропавшего на Эльбрусе туриста возобновлены, спасатели планируют дойти до Приюта-11

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Утром в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды.
"Поисково-спасательные работы возобновлены. К ним привлечены 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники", - говорится в сообщении.
Спасатели собираются обследовать маршрут от Приюта-11 до вершин Эльбруса.
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы
Вчера, 15:39
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала