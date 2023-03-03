https://ria.ru/20230303/elbrus-1855536102.html
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 03.03.2023
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы
Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:36
2023-03-03T11:36
2023-03-03T11:36
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НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Утром в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды. "Поисково-спасательные работы возобновлены. К ним привлечены 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники", - говорится в сообщении. Спасатели собираются обследовать маршрут от Приюта-11 до вершин Эльбруса.
https://ria.ru/20230302/elbrus-1855398634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы
Поиски пропавшего на Эльбрусе туриста возобновлены, спасатели планируют дойти до Приюта-11
НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Утром в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды.
"Поисково-спасательные работы возобновлены. К ним привлечены 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники", - говорится в сообщении.
Спасатели собираются обследовать маршрут от Приюта-11 до вершин Эльбруса.
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы