https://ria.ru/20230303/elbrus-1855536102.html

На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы

На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 03.03.2023

На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста из Тулы

Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:36

2023-03-03T11:36

2023-03-03T11:36

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НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели утром в пятницу возобновили поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Утром в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. Поиски результата не дали, их приостановили из-за ухудшения погоды. "Поисково-спасательные работы возобновлены. К ним привлечены 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники", - говорится в сообщении. Спасатели собираются обследовать маршрут от Приюта-11 до вершин Эльбруса.

https://ria.ru/20230302/elbrus-1855398634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)