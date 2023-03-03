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Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах - РИА Новости, 03.03.2023
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12:19 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/ege-1855576077.html
Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах
Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах - РИА Новости, 03.03.2023
Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах
Пункты проведения ЕГЭ будут открыты только там, где безопасно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:19
2023-03-03T12:19
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пункты проведения ЕГЭ будут открыты только там, где безопасно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, у выпускников из четырёх новых регионов есть право выбирать, сдавать ЕГЭ или нет. "Сейчас, если я не ошибаюсь, около 250 заявлений есть, но на это не нужно много пунктов проведения экзамена. Но когда мы будем ближе к лету уже определяться, то в первую очередь пункты будут открыты только там, где безопасно", - сказал Музаев журналистам.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах

Музаев: пункты проведения ЕГЭ будут открыты только там, где безопасно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пункты проведения ЕГЭ будут открыты только там, где безопасно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, у выпускников из четырёх новых регионов есть право выбирать, сдавать ЕГЭ или нет.
"Сейчас, если я не ошибаюсь, около 250 заявлений есть, но на это не нужно много пунктов проведения экзамена. Но когда мы будем ближе к лету уже определяться, то в первую очередь пункты будут открыты только там, где безопасно", - сказал Музаев журналистам.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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