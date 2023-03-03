https://ria.ru/20230303/ege-1855576077.html

Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах

Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах - РИА Новости, 03.03.2023

Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах

Пункты проведения ЕГЭ будут открыты только там, где безопасно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:19

2023-03-03T12:19

2023-03-03T12:19

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пункты проведения ЕГЭ будут открыты только там, где безопасно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, у выпускников из четырёх новых регионов есть право выбирать, сдавать ЕГЭ или нет. "Сейчас, если я не ошибаюсь, около 250 заявлений есть, но на это не нужно много пунктов проведения экзамена. Но когда мы будем ближе к лету уже определяться, то в первую очередь пункты будут открыты только там, где безопасно", - сказал Музаев журналистам.

https://ria.ru/20230221/ege-1853563508.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)