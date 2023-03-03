https://ria.ru/20230303/dtp-1855575776.html

Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы

Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023

Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы

Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:18

2023-03-03T12:18

2023-03-03T12:18

происшествия

кутузовский проспект

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, в ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Ранее представитель экстренных служб сообщил, что на Кутузовском проспекте возле торгового центра "Времена года" произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра.

https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html

кутузовский проспект

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кутузовский проспект, москва