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Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023
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12:18 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/dtp-1855575776.html
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы
Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:18
2023-03-03T12:18
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, в ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Ранее представитель экстренных служб сообщил, что на Кутузовском проспекте возле торгового центра "Времена года" произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра.
https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html
кутузовский проспект
москва
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы

Экстренные службы: два человека пострадали в ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что на Кутузовском проспекте возле торгового центра "Времена года" произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие
09:52
 
ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
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