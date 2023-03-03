https://ria.ru/20230303/dtp-1855575776.html
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы
Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:18
2023-03-03T12:18
2023-03-03T12:18
происшествия
кутузовский проспект
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, в ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Ранее представитель экстренных служб сообщил, что на Кутузовском проспекте возле торгового центра "Времена года" произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра.
https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Два человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы
Экстренные службы: два человека пострадали в ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительной информации, в результате крупного ДТП с участием пяти легковушек на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что на Кутузовском проспекте возле торгового центра "Времена года" произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра.
На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие