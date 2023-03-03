https://ria.ru/20230303/dtp-1855569299.html
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 03.03.2023
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
Сразу пять легковых машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, движение в сторону области перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:57
2023-03-03T11:57
2023-03-03T11:57
происшествия
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сразу пять легковых машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, движение в сторону области перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле торгового центра "Времена года" по направлению в область произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства. В результате ЧП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html
москва
кутузовский проспект
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
Пять легковых автомобилей столкнулись у ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте Москвы
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сразу пять легковых машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, движение в сторону области перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле торгового центра "Времена года" по направлению в область произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.
В результате ЧП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
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