https://ria.ru/20230303/dtp-1855569299.html

На западе Москвы столкнулись пять автомобилей

На западе Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 03.03.2023

На западе Москвы столкнулись пять автомобилей

Сразу пять легковых машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, движение в сторону области перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:57

2023-03-03T11:57

2023-03-03T11:57

происшествия

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сразу пять легковых машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, движение в сторону области перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле торгового центра "Времена года" по направлению в область произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства. В результате ЧП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и две полосы в сторону центра. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html

москва

кутузовский проспект

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, кутузовский проспект