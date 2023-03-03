https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html
На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие
На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие - РИА Новости, 03.03.2023
На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие
Три человека погибли, еще один пострадал после столкновения легкового автомобиля с мачтой городского освещения на юге Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:52
2023-03-03T09:52
2023-03-03T11:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал после столкновения легкового автомобиля с мачтой городского освещения на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, из находившихся в автомобиле 4 человек, трое погибли и один пострадал. Обстоятельства ДТП и личности погибших выясняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, после столкновения со столбом машина перевернулась на бок. На место происшествия были направлены дежурные расчёты поисково-спасательного отряда №215 и аварийно-спасательного отряда №8. В результате ДТП погибли три человека и один пострадал."Спасатели деблокировали пострадавшего, который был госпитализирован в лечебное учреждение города", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие
Три человека погибли, один пострадал после столкновения машины со столбом на юге Москвы
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал после столкновения легкового автомобиля с мачтой городского освещения на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На улице Нагатинская возле дома номер 1 перевернулся легковой автомобиль после столкновения с мачтой освещения", - сказал он.
По его словам, из находившихся в автомобиле 4 человек, трое погибли и один пострадал. Обстоятельства ДТП и личности погибших выясняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, после столкновения со столбом машина перевернулась на бок. На место происшествия были направлены дежурные расчёты поисково-спасательного отряда №215 и аварийно-спасательного отряда №8. В результате ДТП погибли три человека и один пострадал.
"Спасатели деблокировали пострадавшего, который был госпитализирован в лечебное учреждение города", - добавили в ведомстве.
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