https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html

На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие

На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие - РИА Новости, 03.03.2023

На юге Москвы автомобиль врезался в столб и перевернулся, есть погибшие

Три человека погибли, еще один пострадал после столкновения легкового автомобиля с мачтой городского освещения на юге Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:52

2023-03-03T09:52

2023-03-03T11:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал после столкновения легкового автомобиля с мачтой городского освещения на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, из находившихся в автомобиле 4 человек, трое погибли и один пострадал. Обстоятельства ДТП и личности погибших выясняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, после столкновения со столбом машина перевернулась на бок. На место происшествия были направлены дежурные расчёты поисково-спасательного отряда №215 и аварийно-спасательного отряда №8. В результате ДТП погибли три человека и один пострадал."Спасатели деблокировали пострадавшего, который был госпитализирован в лечебное учреждение города", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва