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Посол России в Лондоне назвал условие возврата к ДСНВ
Посол России в Лондоне назвал условие возврата к ДСНВ - РИА Новости, 03.03.2023
Посол России в Лондоне назвал условие возврата к ДСНВ
Возврат РФ к участию в ДСНВ возможен, если США откажутся от цели стратегически превзойти Россию, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:51
2023-03-03T02:51
2023-03-03T03:20
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сша
великобритания
андрей келин
владимир путин
сергей рябков
нато
договор снв-3
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Возврат РФ к участию в ДСНВ возможен, если США откажутся от цели стратегически превзойти Россию, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин. "Это возможно, если США изменят свою цель одержать стратегическую победу над Россией", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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россия, сша, великобритания, андрей келин, владимир путин, сергей рябков, нато, договор снв-3, в мире
Россия, США, Великобритания, Андрей Келин, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, Договор СНВ-3, В мире
Посол России в Лондоне назвал условие возврата к ДСНВ
Келин: возврат к ДСНВ возможен, если США откажутся от цели стратегически превзойти Россию