ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по нескольким районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.