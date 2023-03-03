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ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 03.03.2023 (обновлено: 07:06 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/donetsk-1855517983.html
ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.03.2023
ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:02
2023-03-03T07:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/nikolaev-1855514962.html
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донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по нескольким районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККНАТО
 
 
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