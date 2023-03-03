https://ria.ru/20230303/donetsk-1855517983.html

ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.03.2023

ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T07:02

2023-03-03T07:02

2023-03-03T07:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230303/nikolaev-1855514962.html

https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато