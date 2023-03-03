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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:41
2023-03-03T10:41
2023-03-03T10:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ясиноватая
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, в 10.15 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ясиноватая, донбасс
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 11 снарядов