https://ria.ru/20230303/dnr-1855650473.html
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей - РИА Новости, 03.03.2023
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей
Десять мирных жителей погибли, 31 пострадал в ДНР с 22 февраля по 2 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:26
2023-03-03T15:26
2023-03-03T15:26
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, 31 пострадал в ДНР с 22 февраля по 2 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 22 февраля по 2 марта погибли 10 человек. Число пострадавших за указанный период составило 31. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5483 мирных жителя, в том числе 127 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Дарья Морозова
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей
Аппарат омбудсмена: в ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей, 31 пострадал