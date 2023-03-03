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В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/dnr-1855650473.html
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей - РИА Новости, 03.03.2023
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей
Десять мирных жителей погибли, 31 пострадал в ДНР с 22 февраля по 2 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:26
2023-03-03T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, 31 пострадал в ДНР с 22 февраля по 2 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 22 февраля по 2 марта погибли 10 человек. Число пострадавших за указанный период составило 31. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5483 мирных жителя, в том числе 127 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Дарья Морозова
В ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей

Аппарат омбудсмена: в ДНР за девять дней погибли десять мирных жителей, 31 пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСкорая помощь в ДНР
Скорая помощь в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Скорая помощь в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, 31 пострадал в ДНР с 22 февраля по 2 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 22 февраля по 2 марта погибли 10 человек. Число пострадавших за указанный период составило 31.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5483 мирных жителя, в том числе 127 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ПутинДарья Морозова
 
 
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